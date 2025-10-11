A murit avocatul Ion Mogoș, fost decan al Baroului și fost lider al PNL Iași
Avocatul Ion Mogoș, fost decan al Baroului Iași și deputat în legislatura 1996-2000, pe listele PNL Iași, a încetat din viață.
Anunțul a fost făcut de avocatul ieșean Marius Striblea.
„S-a stins din viața un om special și un profesionist de excepție, dl avocat Ion Mogoș. Decan al Baroului Iași în perioada 1999-2007, prodecan al aceluiași barou în mandatele 1995-1999 și 2007-2011, membru al Comisiei Permanente între 2011 și 2015, Decan de Onoare al Baroului Iași din 2019, dl Ion Mogoș a fost și va rămâne un reper important al avocaturii românești. Dumnezeu să te odihnească și să te aibă în paza Sa, Maestre Mogoș!”, a scris acesta pe Facebook.
