A murit avocatul Ion Mogoș, fost decan al Baroului și fost lider al PNL Iași

Anunțul a fost făcut de avocatul ieșean Marius Striblea.

„S-a stins din viața un om special și un profesionist de excepție, dl avocat Ion Mogoș. Decan al Baroului Iași în perioada 1999-2007, prodecan al aceluiași barou în mandatele 1995-1999 și 2007-2011, membru al Comisiei Permanente între 2011 și 2015, Decan de Onoare al Baroului Iași din 2019, dl Ion Mogoș a fost și va rămâne un reper important al avocaturii românești. Dumnezeu să te odihnească și să te aibă în paza Sa, Maestre Mogoș!”, a scris acesta pe Facebook.