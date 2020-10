A murit cântăreţul american de reggae şi pop, Johnny Nash

Cântăreţul american reggae şi pop Johnny Nash, cunoscut pentru piesa „I Can See Clearly Now”, lansată la începutul anilor 1970, a murit la vârsta de 80 de ani.

Artistul a început să cânte în copilărie şi primul cântec lansat cu o casă de discuri a fost „A Teenager Sings the Blues” (1957).

Născut în Houston, el a fost unul dintre primii cântăreţi din afara Jamaicăi care a înregistrat reggae în Kingston.

Single-ul „I Can See Clearly Now” a fost vândut în peste 1 milion de copii şi a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 în 1972, poziţie pe care şi-a păstrat-o timp de patru săptămâni. Piesa a fost cântată şi de Jimmy Cliff în anii 1990.

Aflați amănunte de pe adevarul.ro.