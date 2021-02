A murit cunoscutul actor Christopher Plummer, celebru în filmul de Oscar ”Sunetul muzicii”

Plummer a fost cel mai bine cunoscut pentru rolul căpitanului Von Trapp în musicalul câștigat de Oscar „The Sound of Muzică." De asemenea, a câștigat un Oscar în 2012 pentru rolul său secundar în filmul „Începători”, devenind cel mai vechi actor care a câștigat premiul Oscar pentru rol secundar.

Informația a fost confirmată de familia sa, care a precizat că acesta a murit în liniște, în casa sa din Connecticut, SUA, fiindu-i alături soția sa de peste 53 de ani Elaine Taylor.

Într-o carieră care se întinde pe durata a şapte decenii şi care a inclus roluri în fiecare ramură a artei dramatice, Christopher Plummer este probabil cel mai bine cunoscut de public pentru rolul căpitanului Georg Ludwig von Trapp din musicalul "Sunetul muzicii" (1965), în care a jucat alături de Julie Andrews. Actorul canadian a jucat şi în numeroase seriale de televiziune, inclusiv în legendara miniserie TV "Pasărea Spin".

Printre cele mai recente roluri ale sale din cinema se remarcă cele din filmele "Scandal în industria tutunului/ The Insider", "Omul din interior/ Inside Man", "Deasupra tuturor/ Up", "Ultima staţie/ The Last Station", "Dr. Parnassus/ The Imaginarium of Doctor Parnassus", "Fata cu un dragon tatuat/ The Girl With The Dragon Tattoo" şi "Beginners".

Christopher Plummer a câştigat numeroase premii, printre acestea numărându-se trofee prestigioase precum un Oscar, două Emmy, două Tony, un Glob de Aur, un SAG Award şi un BAFTA.

Graţie victoriei sale de la gala premiilor Oscar din 2012, la 82 de ani, pentru rolul din "Beginners", Christopher Plummer a devenit cel mai în vârstă actor din lume care a câştigat un astfel de trofeu decernat de Academia de film americană.

Starul canadian a mai primit o nominalizare la Oscar în 2010, la categoria "cel mai bun actor în rol secundar", pentru evoluţia sa din filmul "Ultima staţie/ The Last Station".

Sursa: variety.com