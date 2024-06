A murit cunoscutul scriitor ieșean Alexandru Dobrescu. Până în 1990 a fost profesor de Română la Colegiul „Eminescu”

Dobrescu era în vârstă de 77 de ani, iar până în 1990 a fost profesor de limba română la Colegiul Național ă la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași. Slujba de înmormântarea va avea loc sâmbătă, 22 iunie 2024, ora 12.30, la Cimitirul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Iași.

IN MEMORIAM ALEXANDRU DOBRESCU

Scriitorul Alexandru Dobrescu a plecat la cele veșnice miercuri, 19 iunie 2024.

Alexandru Dobrescu s-a născut pe 5 septembrie 1947, la Botoșani.

Absolvent al Liceului „August Treboniu Laurian” din Botoșani, Alexandru Dobrescu a urmat cursurile Facultății de Filologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secția Limba și literatura română. În 2002 obține, la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Doctoratul în științe umaniste, cu teza Maiorescianismul în cultura română (conducător științific: prof. univ. dr. Liviu Leonte).

A fost redactor la revista Cronica din Iași: 1970-1971, redactor la revista Convorbiri literare: 1971-1990.

Timp de cinci ani, în perioada 1985-1990, a fost profesor de Limba și literatura română la Liceul de filologie și istorie „Mihai Eminescu” din Iași.

În anul 1990 preia conducerea revistei Convorbiri literare, în calitate de redactor-șef, până în anul 1995.

Din 1998 până în anul 2000 este cercetător științific principal la Fundația Academică „Petre Andrei”; din anul 2000 este numit director al Muzeului Municipal din Iași. Alexandru Dobrescu a fost profesor asociat la Universitatea „Bacovia”, Bacău (2002-2004), profesor asociat la Universitatea „Petre Andrei” din Iași (2003-2004), inspector de specialitate la Casa de Cultură Iași, precum si redactor-șef al revistei Însemnări ieșene, angajat al Filialei Iași a Academiei Române, director al Institutului Cultural Român din Paris.

A debutat în presa în anul 1969, în Viața studențească, an în care publică și în Alma Mater. Editorial a debutat cu versuri în volumul colectiv Coloane (Deva, 1970).

A publicat peste 1.000 de cronici literare, studii, eseuri, articole în toate publicațiile culturale din România.

Volume publicate (selectiv): Foiletoane, Editura Cartea Românească, București, 1979; Foiletoane II, Editura Junimea, Iași, 1981;Foiletoane III, Editura Junimea, Iași, 1986; Introducere in opera lui T. Maiorescu, Editura Minerva, București, 1988; Ibrăileanu – nostalgia certitudinii, Editura Cartea Românească, București 1989; Detractorii lui Eminescu, I, Editura Junimea, 2002; Butoiul lui Diogene. Eseuri despre omul din literatura, Editura Augusta, Timișoara, 2003; Dicționar mitologic ilustrat, Editura Augusta, Timișoara, 2003; Maiorescu si maiorescienii, Editura Albatros, București, 2004; Corsarii minții. Istoria ilustrată a plagiatului la români, I, Editura Aste¬risc, 2006; Detractorii lui Eminescu, II, Editura Floare albastră, București, 2006; C. Stere – Opere. În preajma revoluţiei, vol. 1-2 (Academia Română; Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2010), C. Stere – Publicistică, vol. 1: (1893-1905) (Editura Universităţii „AL.I. Cuza”, 2010); vol. 2: (1905-1909) (Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2012).

Traduceri: N. Berdeaev – Destinul omului în lumea actuală (ABC – Dava, 1993), H. Keyserling – Analiza spectrală a Europei (Institutul European pentru Cooperare Cultural-Ştiinţifică, 1993), D. Combes – Epopeea vinului (De la Noe la anul 2000) (semnat cu pseud. V.D. Zăiceanu; Institutul European, 1996), H. Keyserling – Jurnal de călătorie a unui filosof, 2 vol. (Institutul European, 1997-1998), G. Petitdemange – Filosofi şi filosofii ale secolului al XX-lea (Cartier, 2003).

Prin plecarea lui Alexandru Dobrescu la cele veșnice, literatura română a pierdut un critic literar important.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Publicitate și alte recomandări video