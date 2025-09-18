A murit Florin Marin. Fostul secund al naționalei României s-a stins pe un pat de spital. FRF: „Pierdere uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră”

Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a anunţat CSA Steaua în social media, potrivit News.ro.

„Din totalul de 324 de meciuri în prima divizie, Florin Marin a jucat 174 la Steaua Bucureşti. Pentru echipa noastră a evoluat din 1976 şi până în 1984 şi a marcat trei goluri. Rolul său era însă acela de a opri atacurile adverse, jucând pe postul de fundaş central. A câştigat un titlu şi o Cupă a României în tricoul Stelei. A îmbrăcat de cinci ori şi tricoul echipei naţionale a României”, precizează Steaua Bucureşti.

În ultimele clipe din viaţă a luptat cu o boală nemiloasă, menţionează CSA Steaua, care transmite condoleanţe familiei lui Florin Marin.

FRF a transmis condoleanţe familiei, precizând că este o pierdere uriaşă pentru comunitatea fotbalistică.

„Federaţia Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră.

Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secţia de Terapie Intensivă.

Dumnezeu să-l odihnească!”, notează federaţia.

„Astăzi ne-a părăsit Florin Marin, fostul antrenor al echipei noastre. Cu o carieră de fotbalist legată în mare parte de Rapid şi Steaua Bucureşti, acesta a petrecut ulterior peste treizeci de an ca antrenor principal la formaţii din primele ligi ale României.

Pe Poli a antrenat-o în sezonul 2015-2016, perioadă în care a obţinut şi o victorie memorabilă împotriva celor de la FCSB graţie reuşitei lui Javier Hernandez, în faţa a peste 20.000 de spectatori. Sincere condoleanţe familiei şi apropiaţilor”, a notat şi Poli Timişoara în social media.

„Odihnă veşnică, Florin Marin!

Astăzi, la vârsta de 72 de ani, s-a stins din viaţă fostul fotbalist şi antrenor român Florin Marin.

De-a lungul carierei sale, acesta a condus şi clubul nostru, în două rânduri: în prima parte a sezonului 2002–2003 şi în a doua parte a sezonului 2005–2006.

Clubul Dinamo transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate şi tuturor celor apropiaţi. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul FC Dinamo. Născut la data de 19 mai 1953 în Bucureşti, Florin Marin a jucat ca fundaş central, evoluând pentru echipe precum Rapid Bucureşti, Steaua Bucureşti, FC Argeş, Gloria Buzău şi Inter Sibiu. În primul eşalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naţionalei U21. Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 şi Liga 1, a fost antrenor principal la echipa naţională Under 21 şi antrenor secund la prima reprezentativă.

