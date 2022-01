A murit Meat Loaf. Legendarul cântăreţ era cunoscut pentru „I’d Do Anything for Love”

Meat Loaf, legendarul cântăreţ cunoscut pentru melodii precum „I’d Do Anything for Love” şi „Two Out of Three Ain’t Bad”, a murit la vârsta de 74 de ani, potrivit independent.co.uk. Câştigătorul premiului Grammy, născut Marvin Lee Aday, a murit joi. Cauza morţii nu a fost precizată.

„Inimile noastre sunt frânte să anunţe că incomparabilul Meat Loaf a murit în această seară având-o pe soţia sa Deborah alături. Fiicele sale Pearl şi Amanda şi prietenii apropiaţi au fost cu el în ultimele 24 de ore”, se arată într-un mesaj pe pagina oficială de Facebook a artistului.

Meat Loaf, născut pe 27 septembrie 1947, este un cântăreţ rock şi actor american. Albumul său ”Bat Out Of Hell”, lansat în 1977, este unul dintre cele mai bine vândute materiale discografice din toate timpurile, cu peste 43 de milioane de copii vândute pe plan mondial. Acelaşi disc continuă să se vândă în 200.000 de copii în fiecare an, la aproape 40 de ani după lansare.

Albumele sale, printre care se remarcă trilogia ”Bat Out of Hell”, ”Bat Out of Hell II: Back into Hell” şi ”Bat Out of Hell III: The Monster is Loose”, s-au vândut în peste 80 de milioane de copii. Unul dintre cele mai cunoscute cântece din repertoriul său este "I'd Do Anything for Love”, pentru care rockerul american a fost recompensat cu un premiu Grammy.

Meat Loaf a jucat şi în câteva filme de succes, precum ”The Rocky Horror Picture Show” (1975), ”Fight Club” (1999) şi ”The 51st State” (2002). A apărut şi în câteva seriale TV - ”Monk”, ”Glee”, ”South Park”, ”Dr. House” şi ”Tales from the Crypt”.