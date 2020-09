A murit omul de televiziune Emanuel Isopescu. 75 de ani

La rândul său, Emil Hosu Longin a publicat un mesaj emoționant pe Facebook, la scurtă vreme după ce a aflat că omul care l-a ajutat la ]nceputul carierei Și care-i era bun prieten s-a stins din viață. "E cel care mi-a deschis cariera de jurnalist în TVR, la Social, omul pe care îl știa oricine, în orice loc din România. M-a învățat multe, mi-a dat încredere și emisiuni. A fost un boier, un altruist, un ziarist excelent. Mi-a fost prieten, camarad și tovarăș de tenis de masă. Rămas bun, Șefule, mulțumesc frumos pentru tot!", a scris Hossu-Longin pe Facebook.

Emanuel Isopescu s-a retras din viața publică de mai bine de zece ani de zile, din cauza unor probleme e sănătate. Fost jurnalist de investigații, Emanuel Isopescu a lucrat de-a lungul unei cariere prodigioase la mai toate posturile tv de calibru din România. S-a retras din activitate în 2011 și locuia în Tulcea, unde avea o pensiune.

În luna iunie a acestui an, cunoscutul prezentator tv făcea un apel emoționant pe Facebook pentru a găsi pe cineva care să-l îngrijească contracost, deoarece se deplasa cu mare greutate.

"Eu am crezut întotdeauna că F.B. este un for al schimburilor informaționale și al întrajutorării. Am ajuns la mâna voastră. Vârsta, bolile și propria-mi inconștiență m-au lăsat fără picioare.", a scris Emanuel Isopescu.

"De-abia reușesc să ajung la toaletă și niciodată nu știu dacă voi mai reuși să ma ridic de pe vas. Totul a pornit acum 2 ani cu un clostridium luat de la Fundeni și finalizat glorios cu o rectocolită care nu mă iartă o clipa.", a continuat Emanuel Isopescu.