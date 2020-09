A murit scriitorul Winston Groom, autorul romanului „Forrest Gump”

Scriitorul Winston Groom, autorul romanului „Forrest Gump” care a stat la baza filmului omonim din 1994 recompensat cu şase premii Oscar, a murit la vârsta de 77 de ani.

Karin Wilson, primarul localităţii Faihope (Alabama), a anunţat într-un mesaj publicat pe Twitter că Groom a murit în oraşul din sudul statului.

„În timp ce va rămâne în memorie pentru «Forrest Gump», Winston Groom a fost un jurnalist talentat şi un autor remarcabil”, a spus guvernatorul statului, Kay Ivey.

Povestea „Forrest Gump” are în centru un bărbat aparent încet la minte, care este martor la evenimente cheie ale secolului 20.

Aceasta a fost cea mai cunoscută carte a lui Groom, care a crescut în Mobile (Alabama) şi a absolvit University of Alabama în 1965. În timpul serviciului militar, între 1965 şi 1969, a ajuns şi în Vietnam, unul dintre locurile în care are loc acţiunea „Forrest Gump”.

Winston Groom a scris 16 cărţi, ficţiune şi nonficţiune. Una dintre ele, „Conversations with the Enemy”, despre un prizonier american în Vietnam acuzat de colaborare, a fost finalistă pentru premiul Pulitzer.

Celebritatea şi succesul financiar au venit odată cu filmul „Forrest Gump”, cu Tom Hanks, Robin Wright, Sally Field şi Gary Sinise în distribuţie.

Filmul este foarte diferit de roman, considerat „mai întunecat” şi „mai bogat” decât lungmetrajul regizat de Robert Zemeckis.

În 1994, a fost al doilea film cu cele mai mari încasări de box office, după „The Lion King”. Anul următor, a dominat gala premiilor Oscar, impunându-se la categorii precum „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor” şi „cel mai bun actor în rol principal”.

Scriitorul a primit 350.000 de dolari pentru drepturile de ecranizare şi 3% din profitul net al filmului, însă a avut o dispută cu paramount Pictures când i-a fost spus că un film care a câştigat peste 600 de milioane de dolari este la limită după cheltuieli. Ani mai târziu, el spunea: „Au făcut o treabă excelentă. Aş fi preferat probabil versiunea mea a poveştii, dar chestia aia nu ar fi prins vreodată”.

După lansarea filmului, cartea a devenit bestseller, iar pentru romanul „Gump & Co.” (1995), el a primit un contract mai bun din partea editorului.

Groom a mai scris despre Războiul Civil, Primul Război Mondial, dar şi despre fotbal american. În 2005, a lansat „1942: The Year That Tried Men’s Souls”, care face cronica primului an în care SUA au fost implicate în Al Doilea Război Mondial, iar în 2009, a publicat „Vicksburg 1863”, despre Războiul Civil american.

Cel mai recent roman al lui, „El Paso”, a apărut în 2016.