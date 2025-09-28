A murit un cunoscut primar de comună din Iași – A condus localitatea în ultimii 17 ani

Anunțul a fost făcut duminică seară de colegii de partid. „Organizația Județeană PSD Iași își exprimă regretul profund pentru decesul domnului Constantin Lupu, primar al comunei Vânători din anul 2008 și coleg respectat în cadrul Partidului Social Democrat.

De-a lungul celor peste 17 ani de mandat, domnul Constantin Lupu a fost un exemplu de devotament față de comunitate, un om dedicat administrației publice și binelui cetățenilor pe care i-a reprezentat cu onoare și responsabilitate. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor din administrația locală și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat”, se arată în mesajul postat de PSD Iași pe pagina de Facebook a organizației județene.

