A murit unul dintre cei mai longevivi directori ai Colegiului de Informatică din Iași

„Dragi absolvenți, cu profundă tristețe în suflet vă anunțăm că distinsul profesor Octavian Lefter, domnul director al școlii noastre dragi din perioada 1975-1990 ne va veghea din ceruri. Dumnezeu să-l odihnească! Îi datorăm fiecare dintre noi, deopotrivă absolvenți, profesori de ieri și de azi enorm de multe, a dat startul construirii unei culturi organizaționale de un înalt nivel educațional”, a transmis directoarea Liceului de Informatică, Adina Romanescu, pe pagina sa de Facebook, în seara de 21 ianuarie.

Aceasta a prezentat cuvintele adresate de profesorul și directorul Octavian Lefter pentru monografia școlii la împlinirea a 50 de ani, numindu-l „director LIIS, profesor excepțional de matematică, un simbol al educației de calitate înaltă și al dedicației față de elevi, angajați”:

„Când, în anul 1975, am început activitatea aici, toate construcţiile ce se văd acum nu existau, liceul funcţiona în altă locaţie, cu spaţii insuficiente şi neadecvate. Construcţia noii şcoli, cu tot ce era necesar bunei funcţionări a acesteia: clădirea principală cu săli de clasă, laboratoare, sala şi terenurile de sport, cămin, cantină, s-a petrecut sub ochii şi cu implicarea noastră, a dascălilor şi a elevilor de atunci. Împreună cu un colectiv de profesori de un înalt nivel profesional şi cu multă dăruire am reuşit crearea unui mediu echilibrat şi sănătos pentru formarea şi educarea tinerilor. Păstrez sentimente de profundă preţuire pentru colegi, care şi-au pus munca şi devotamentul în slujba şcolii, a educaţiei.

Liceul de Informatică a fost în avangarda dezvoltării informatice a societăţii – erau doar câteva licee de profil în ţară, distribuite pe zone geografice, singurele care asigurau, la nivelul învăţământului mediu, pregătirea de specialitate în acest domeniu de mare actualitate. Liceul beneficia de o dotare a laboratoarelor de informatică la un nivel avansat pentru acea perioadă şi şcolariza elevi din toată Moldova. A fost de la bun început o şcoală cu exigenţe mari în ce priveşte selecţia şi pregătirea elevilor şi s-a plasat mereu, prin rezultatele obţinute, în rândul liceelor de elită din Iaşi.

Menţinerea Liceului Teoretic de Informatică în prima linie a învăţământului ieşean este o bucurie pentru toţi cei care, ca dascăli sau ca elevi, ne-am legat viaţa de acesta. Este desigur meritul tuturor generaţiilor de profesori care, prin activitatea lor, au contribuit la creşterea continuă a prestigiului acestuia. Este şi meritul elevilor care, prin dorinţa de a învăţa, prin tinereţea, energia şi aspiraţiile lor, obligă la menţinerea unui înalt standard profesional. Tuturor le doresc putere de muncă şi inspiraţie pentru ca Liceul Teoretic de Informatică «Grigore Moisil» să rămână un reper al acestui oraş”.

