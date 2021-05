„Muza înaripată”, înmânată azi scriitoarei Ioana Pârvulescu în Aula Academiei din Copou

Ioana Pârvulescu, laureata din acest an a Premiului Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi”, este scriitoare şi profesor la Facultatea de Litere din Bucureşti, unde predă literatură română modernă. Timp de 18 ani a fost redactor şi cronicar săptămânal la România literară, iar la Editura „Humanitas” a iniţiat şi coordonat colecţia de literatură universală „Cartea de pe noptieră“. Romanele ei sunt traduse în peste 10 limbi europene, a obţinut în două rânduri „Premiul Uniunii Europene pentru literatură”: în 2013, cu romanul „Viaţa începe vineri”, şi, în urma unui concurs internaţional al laureaţilor, în 2018, pentru proza scurtă „O voce”, dedicată Monicăi Lovinescu. „Prevestirea”, care rescrie povestea profetului Iona, este cel de-al IV-lea roman publicat de autoare.

„E ca şi cum aş fi premiată de junimişti”

„De câte ori am luat un premiu, m-am simţit puţin ca o Cenuşăreasă căreia i s-a potrivit pantoful. Spun asta mai ales pentru că efortul la care eşti supus când scrii un roman, de pildă, cere chiar mai multă răbdare, atenţie şi implicare decât atunci când trebuie să alegi boabele de linte din cenuşă. Este deci o bucurie când, după ce pui atâta suflet scriind, vine recunoaşterea. Norocul este întâi al cărţii, abia apoi al tău”, afirmă Ioana Pârvulescu. „Premiul Naţional de Proză al Ziarului de Iaşi are un important atu: juriul este format din oameni unul şi unul, iar asta îi dă o certă valoare. Anul acesta, concurenţa a fost de primă calitate şi sunt sigură că, dacă ar fi fost posibil, toate cărţile de pe lista scurtă ar fi luat premiul. Un concurs este cu atât mai pasionant cu cât concurenţii sunt mai valoroşi. Pentru mine, un premiu venit de la Iaşi are un farmec aparte, însuşi farmecul acestui oraş şi al trecutului său literar, care nu are cum să nu fie amestecat puţin în prezent. E ca şi cum, prin urmaşii lor, aş fi premiată de junimişti. Pe scurt, mă bucur nespus!”, a declarat Ioana Pârvulescu.

Împreună cu marele premiu din acest an va fi acordat şi premiul pentru debut. Juriul premiului a decis ca, în acest an, acesta să revină tinerei scriitoare Antonia Mihăilescu, care s-a născut la Suceava, pe 11 decembrie 1999. În prezent este studentă la Facultatea de Teatru, Secţia Regie- Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi. Premiul pentru debut a fost acordat pentru volumul „Note din secolul kitsch”, apărut la Editura „Tracus Arte”.

Cine ne sunt partenerii

Partenerul onorific al ediţiei din acest an este Academia Română - Filiala Iaşi, alte companii private s-au alăturat, de asemenea, demersului „Ziarului de Iaşi”, iar, la fel ca în fiecare an, partenerul tradiţional al evenimentului este compania ieşeană „Antobiotice” S.A. Premiul Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” a fost înfiinţat în 2004, din dorinţa redacţiei de a-i premia pe cei mai buni scriitori români şi de a oferi repere valorice cititorilor pasionaţi de literatură. Conform regulamentului, Premiul Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” se poate acorda o singură dată unui autor. Premiul Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” se află în acest an la cea de-a XVIII-a ediţie.