Colecţia Hexagon - carte de călătorie

În timpul expeditiilor sale s-a aflat de multe ori la un pas de moarte, a fost nevoit să-şi amputeze parţial degetele de la o mână din cauza degeraturilor şi a strâns milioane de lire în scopuri caritabile. Este primul om care a ajuns atât la Polul Nord, cât şi la Polul Sud folosind doar mijloace de transport de suprafaţă, a descoperit oraşul pierdut Ubar din Oman, a participat la şapte maratoane pe şapte continente în şapte zile consecutive şi a urcat pe Everest. Ultima sa aventură a fost escaladarea feţei nordice a Eigerului – una dintre cele mai mari provocări pentru alpinişti. Iar aceasta este doar o parte din palmaresul său.



DESPRE AUTOR



Sir Ranulph Fiennes a fost primul om care a atins ambii poli calatorind cu mijloace de transport de suprafata si primul care a traversat Antarctica fara asistenta tehnica. In anii 1960 a fost dat afara din Regimentul SAS pentru utilizarea improprie a explozibililor; s‑a alaturat armatei sultanului din Oman, iar in 1971 a primit medalia pentru curaj. Este singura persoana, pina in prezent, careia i s‑a acordat de doua ori Medalia Polara, pentru regiunile Arctica si Antarctica. A condus peste 30 de expeditii, inclusiv primul inconjur al Pamintului pe la poli, iar in 2003 a participat la sapte maratoane, in sapte zile, pe sapte continente ca sa stringa fonduri pentru British Heart Foundation. In 1993, regina Angliei i‑a acordat Ordinul Imperiului Britanic pentru „activitati umanitare si caritabile” deoarece, in incercarea de a dobori recorduri, a strins peste zece milioane de lire sterline in scopuri nobile. In 2007 a fost cistigatorul categoriei „Cel mai bun sportiv” in cadrul premiilor Greatest Britons.

