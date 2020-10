“Noua Casă” a debutat timid la Iaşi: doar 13 familii au primit finanţare

După aproape o lună de când programul guvernamental «Noua Casă» a devenit operaţional, doar 13 familii din judeţul Iaşi şi-au cumpărat o locuinţă printr-un credit garantat de stat. Suma totală a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) de la mijlocul lunii septembrie 2020 şi până pe data de 8 octombrie 2020 se ridică la circa 3,2 milioane de lei. În acelaşi timp, alte 29 de familii figurează cu promisiuni de garantare, potrivit datelor centralizate de reprezentanţii FNGCIMM la solicitarea „Ziarului de Iaşi”, a căror valoare se cifrează la aproximativ 8 milioane de lei. Mai exact, aceşti ieşeni au găsit locuinţa, au semnat un precontract, iar dacă finanţatorul constată îndeplinirea integrală de către beneficiari a criteriilor programului, aprobă finanţarea sub condiţia obţinerii garanţiei FNGCIMM. Dacă vor obţine garanţia statului înseamnă că, în total, cel puţin 42 de familii din judeţul Iaşi se vor putea bucura de anul acesta de un acoperiş nou deasupra capului. La nivel naţional au fost aprobate 599 de credite, raportat la aceeaşi perioadă. Suma totală a garanţiilor acordate până pe 8 octombrie a.c. s-a ridicat la 146 milioane de lei, arată oficialii FNGCIMM.

Programul s-a adaptat la piaţă

Programul «Noua Casă» vine cu modificări faţă de vechiul program «Prima Casă», iniţiat de Guvernul României în 2009. Astfel, valoarea locuinţelor vechi sau consolidate care pot fi cumpărate prin program creşte la 70.000 de euro, avansul fiind de 5%. Pot fi cumpărate şi locuinţe mai scumpe, cu o valoare de cel mult 140.000 de euro, la toate creditele peste 70.000 de euro, însă avansul în acest caz este de 15%. În schimb, prin noul program nu mai pot fi construite case, se pot achiziţiona doar cele finalizate şi recepţionate. De ce au fost necesare aceste modificări? Ne-a explicat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM: „Prin programul «Noua Casă» răspundem la câteva mari probleme. În primul rând, în România avem o problemă de spaţiu, locuim în case şi apartamente foarte mici. Un studiu recent făcut de Institutul Naţional de Statistică arată că, în 2019, suprafaţa medie a locuinţelor livrate în România de către dezvoltatorii imobiliari a scăzut la 63 mp, cel mai puţin din ultimii 20 de ani, pentru că toţi îşi dezvoltau produsul în funcţie de «Prima Casă». În al doilea rând, programul ne-a prins într-o perioadă de criză de sănătate publică, când avem atât şcoala de acasă, cât şi lucrul de acasă, iar românii au nevoie ca o cameră să o transforme fie în birou, fie într-un loc destinat copiilor. Nu în ultimul rând, să nu uităm că există situaţii când şi la domiciliu trebuie să menţinem distanţa fizică”, a precizat şeful FNGCIMM pentru „Ziarul de Iaşi”.

Care sunt condiţiile

În opinia sa, programul «Noua Casă» răspunde unor probleme sociale, cum sunt cele din contextul actual, dar oferă totodată ocazia şi românilor care câştigă mai mult să îşi cumpere o locuinţă confortabilă. „De aceea am menţinut un prag de 70.000 de euro, cu avans de 5% şi cu o garanţie de 50% din partea statului, atât pentru locuinţe noi, cât şi vechi, aşadar produsul a fost îmbunătăţit faţă de «Prima Casă». De asemenea, am mai dat un prag pentru românii care au venituri mai mari, dar doar pentru achiziţia locuinţelor noi, cu valori cuprinse între 70.000 de euro şi 140.000 de euro, cu un avans de 15% şi o garanţie a statului de până la 60%. O altă noutate este că nu mai putem garanta case care se construiesc în viitor. Un bun construit în viitor nu poate fi luat în ipotecă şi am eliminat această facilitate”, a completat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM. Cât priveşte criteriile de eligibilitate, ieşenii care vor să îşi cumpere un apartament sau chiar o casă prin acest program nu trebuie să deţină o locuinţă mai mică de 50 mp şi să se încadreze în accesarea unui credit la cele 14 instituţii financiare cu care FNGCIMM are convenţie.