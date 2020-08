Trăim în era comunicării ultra-rapide, cvasi-instantanee, socializăm şi ne exhibăm pe tot felul de reţele, dar comunicăm din ce în ce mai prost, mai rudimentar, ignorând gramatica şi cu un vocabular tot mai sărac. Pentru toate facilităţile tehnice, reale şi - în principiu - utile, am ajuns să plătim un preţ mult prea mare.

Generaţii de elevi au învăţat, în timpul regimului comunist, că în ciclul Chiriţa Alecsandri satirizează „cosmopolitismul”, denunţă setea de parvenire şi făţărnicia „claselor exploatatoare”. Bună parte dintre montările succesive ale Chiriţei în provinţie au mers pe aceeaşi linie, îngroşând latura ridicolă a personajului principal. În fapt, lucrurile sunt mai nuanţate. G. Călinescu observa deja, în Istoria lui, că eroina lui Alecsandri este o persoană inteligentă, dornică să se instruiască, dezinhibată (fumează şi călăreşte), receptivă faţă de nou (mă mir chiar că feministele nu o revendică drept precursoare). Se străduieşte să vorbească franţuzeşte, nu îi iese întotdeauna, iar odrasla ei cam nătângă o dă de-a binelea cu bâta în baltă cu al său „furculision” (mă întreb însă câţi spectatori din zilele noastre care se tăvălesc de râs când aud „furculision” ştiu cum se spune furculiţă în limba franceză…). La jumătatea secolului al XIX-lea, când Alecsandri a scris ciclul Chiriţa, limba română literară prindea contur tot mai ferm, iar franceza a exercitat, vreme de decenii, o influenţă puternică şi benefică. În aceste comedii, notează pertinent Mihai Zamfir, „Alecsandri ne dezvăluie o limbă română a epocii de tranziţie de toată splendoarea”.

Mi-am amintit de Chiriţa şi de Guliţă citind, în ultimul număr al revistei Observator cultural, un articol al profesorului Liviu Franga de la Universitatea din Bucureşti. De acolo am împrumutat şi titlul acestor însemnări. Articolul dlui Franga are un titlu mai lung: Suferinţele limbii române. Noua limbă maternă. Profesorul sugerează că traversăm o altă epocă de tranziţie, de data aceasta către o nouă limbă maternă, dar… globală, întrucât e fagocitată de o engleză rudimentară însă nu mai puţin insidioasă. Liviu Franga dă numai câteva exemple, suficient de concludente, „culese” mai toate de la nişte prestigioase posturi de radio şi TV. Cineva vorbeşte despre „modificarea parolei şi a user-name-ului” (ultimul cuvânt pronunţat, neaoş, iuzărneimului). Altcineva ne informează care a fost „cel mai mare sale al verii”. Cum să caracterizezi o excursie frumoasă dacă nu drept o excursie wow? Pe reţelele de socializare precum şi în presă dai peste ever şi cover la tot pasul. Interesantă este şi frecvenţa expresiei „a face lucruri” (des folosită de politicieni: când vrei să discreditezi un adversar spui despre el că „nu face lucruri”, când vrei să te pui în valoare, împreună cu partidul tău, spui „vom face lucruri”). O excepţională performanţă lingvistică, eclipsându-l total pe necoptul Guliţă cu furculisionul lui, reuşeşte Lucian Mândruţă (reputat influensăr) atunci când declară „eu m-aş vedea targhetat”.

Masacrarea limbii române nu e monopolul nici al politicienilor, nici al ziariştilor: ei îşi împart, frăţeşte, responsabilitatea, iar dacă mă refer prioritar la ei este pentru că sunt vizibili şi servesc, vai!, drept modele. Sub influenţa englezei cuvintele îşi schimbă sensul: versatil a căpătat conotaţii pozitive („un fotbalist versatil”, „un automobil versatil”), iar patetic - conotaţii negative. În mare vogă e substantivul narativ („narativul Kremlinului nu e credibil”, „partidul a creat un narativ menit să-l pună în valoare” etc.). Dacă vrei să arăţi că eşti în pas cu vremurile, e musai să introduci în frază câte un cuvânt englezesc. Trebuie adăugat că această omniprezenţă a englezei este însoţită, foarte adesea, de o ignorare suverană a altor limbi. Dăunezi, la un post de televiziune local ce are pretenţia că dă prioritate culturii, crainica pronunţa numele poetului francez Clément Marot exact cum se scrie, şi la fel - când veni vorba despre Van Gogh - numele satului Auvers-sur-Oise. Dar asupra acestui aspect sper să revin curând.

Nu ştiu la ce mai folosesc facultăţile de jurnalism şi mă întreb foarte serios dacă mulţi dintre cei care fac pe corespondenţii TV sau pe redactorii de ziar au studii universitare. Se exprimă precar, previzibil, poticnit. Nu pot susţine un narativ (haideţi, recunoaşteţi că mi-a venit la ţanc!) fără a-l împăna cu „acesta”, „aceasta”, „aceştia”. Am notat mai demult o frază aiuritoare şi mă bucur că am acum prilejul să o reproduc: „Vasile M. s-a dus beat acasă. Fiind sub influenţa alcoolului, acesta i-a tras un pumn soacrei acestuia”. Autorul acestei memorabile ziceri a vrut cu tot dinadinsul să evite banalul „soacrei lui” (când, de fapt, „soacrei” era suficient) şi a reuşit cu brio! Şi chiar ieri, la un post TV, se vorbea despre moţiunea de cenzură şi despre un anumit partid care nu s-a hotărât dacă „să o voteze pe aceasta”. Pe moţiune, evident!....

Trăim în era comunicării ultra-rapide, cvasi-instantanee, socializăm şi ne exhibăm pe tot felul de reţele, dar comunicăm din ce în ce mai prost, mai rudimentar, ignorând gramatica şi cu un vocabular tot mai sărac. Pentru toate facilităţile tehnice, reale şi - în principiu - utile, am ajuns să plătim un preţ mult prea mare.

Alexandru Călinescu este profesor universitar doctor la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor