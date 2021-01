La început de an, primeam un telefon care, din spusele persoanei ce m-a apelat, reprezenta ”o urgență”. Se dorea o programare în aceeași zi. Bineînțeles că am reușit să găsesc un interval disponibil, fiind mereu atentă să am zilnic ore libere la care să pot primi oameni care fie sunt într-o situație de criză, fie atunci au simțit că pot face pasul acesta de a apela la un terapeut și îmi doresc foarte mult să încurajez asemenea inițiative.

Surpriza mea a fost să am în față o persoană extrem de calmă, chiar zâmbitoare care și-a început discursul în felul următor: ”Habar n-am de ce am sunat. Să-mi spuneți dumneavoastră dacă trebuie să rămân sau nu, dacă ăsta chiar e motiv de venit la psiholog. Nu știu de ce mă aflu aici. Pur și simplu am venit pentru că am de toate, dar sunt trist. Nu e o laudă, însă sunt putred de bogat, am o familie completă, unită, casă, un apartament, mașini, și totuși, când mă trezesc dimineața, mi-e silă că trebuie să-mi încep ziua, deși și business-ul pe care îl am îmi dă o satisfacție enormă și îmi place mult ceea ce fac”.

Dar de ce anume nu și-a dat seama?

Ați auzit oameni de succes spunând: ”Parcă mă simt vinovat că am așa multe reușite!”, ”Va trebui să am mereu succes de acum, nu mai pot să ajung unde am fost înainte”.

Aceste atitudini mai sus descrise se rezumă la un singur concept: autosabotarea.

Povestea din spatele succesului este încărcată de mustrări de conștiință, sentimente de autoculpabilizare, durere, suferință, însă cu un grad redus de conștientizare, aproape spre zero.

Patru frați mai mici care nu s-au putut desprinde de doi părinți ale căror certuri se opreau doar dacă existau arbitri între ei, patru frați care l-au judecat în trecut pe el pentru că a ales să își întemeieze o familie și a refuzat să mai locuiască în casa părintească. Cu timpul, lucrurile s-au liniștit, însă ori de câte ori clientul meu nu reușește să facă ceva ce și-a propus, este atacat de familia de origine care îi reamintește că decizia de a se căsători a fost una greșită și că de acolo vin necazurile (”Mereu e bine lângă mama și tata. Te însori, dar măcar rămâi aici cu noi ca să te ajutăm dacă ea face ceva ce nu trebuie. O punem la respect”!).

Deși este fericit și se simte împlinit, amprenta trecutului nu dispare, iar el permite accentuarea acesteia chiar și în prezent. Și-a depășit condiția, a muncit să obțină fără vreun sprijin tot ceea ce are acum, dar îl urmărește un amalgam de trăiri negative: teama excesivă de a nu suferi un eșec, expectanțele proprii fiind foarte ridicate și raportate la standarde absurde de cele mai multe ori, îngrijorarea cu privire la judecățile de valoare emise de părinții și frații săi de pe urma cărora simte că tot ceea ce a construit este lipsit de importanță, vinovăția care rezultă din faptul că el a învățat să fie fericit și a luptat pentru asta, dar și-a lăsat frații într-un mediu toxic, conflictual.

Consider că există două tipuri de oameni egoiști: cei care se folosesc de alții din jur pentru a le fi lor bine și cei care caută să obțină de fiecare dată o stare pozitivă uitându-se doar în interiorul lor, la propriile resurse. Ultima categorie descrie un așa-numit egoism pozitiv care, în fața celorlalți, este perceput ca un lucru negativ: ”Nu-i pasă decât de el, să-i fie lui bine. Nu mai contează că eu am nevoie de...”, însă nu ar exista un răspuns concret la întrebarea: ”Ce anume ți-a făcut ție rău sau cum simți că s-a folosit de tine pentru a fi așa?”.

Dacă dăm libertatea celuilalt de lângă noi, indiferent de rolul pe care îl are în cadrul sistemului, să fie și să facă lucrurile așa cum le simte, desigur, menținând respectul, ne vom putea bucura de rezultate împreună. Un om care nu se simte constrâns și are timp să se ocupe de el însuși, va fi un om care oricând va oferi din suflet și o va face în cel mai autentic și exploziv mod.

Cât este de ușor să ne clădim fericirea independent de ceilalți?