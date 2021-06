„O zi istorică”: Viitorul şi Farul fuzionează. Hagi va fi antrenorul echipei din Liga I

"Când două branduri se unesc, echipa devine mai puternică. Cel mai important lucru de făcut e să aducem toată suflarea dobrogeană la un loc. Nu există performanţe şi istorie fără legende. Acest proiect va avea o energie extraordinară. În Liga I va fi Farul. Toate se vor numi Farul. Academia Gheorghe Hagi se va ocupă de copiii între 8 şi 13 ani. Prezenţa autorităţilor locale alături de noi, a suporterilor şi a gloriilor ne fac să trecem la alt nivel. E o presiune mare pe noi toţi cu revenirea lui Hagi pe bancă. Pe toi cei din managementul fostului Farul îi vrem alături de noi, suntem într-o evaluare acum", a declarat Gheorghe Popescu, preşedintele FC Viitorul şi viitorul preşedinte al noii grupări, într-o conferinţă de presă.

Hagi a vorbit de obiectivele mari pe care noua echipă şi le propune: "La mulţumesc tuturor care au contribuit la acest proiect, să rămână o singură echipă, un singur brand. Am crescut la Farul, Farul m-a format. Până acum era mai simplu, acum reprezentăm un judeţ. Suntem obligaţi să facem un singur fotbal, cel mai bun. Trebuie să facem o echipă mare, care întâi să atace şi pe urmă să se apere. Nu va fi uşor, dar împreună putem deveni cei mai buni. Mă oblig să duc standardul de performanţă la nivelul cel mai înalt. Cred în spiritul de echipă, cu voi alături ajungem cei mai buni. Greul începe de mâine. Trebuie să ne facem o bună organizare în club. Trebuie să producem un buget foarte bun. Vom lucra de mâine la buget. Să avem un buget bun, să aducem jucători buni. Constanţa are nevoie de un stadion. Un stadion nou aduce suporteri, entertainment. Ideea e să construim împreună o echipă frumoasă. Toţi putem obţine performanţe mari dacă suntem împreună. Farul are cea mai buna bază sportivă, cea mai bună academie, Farul are o istorie de o sută de ani. Palmaresul Farului si al Viitorului rămân împreună."

"E o zi istorică. Le mulţumesc suporterilor fără de care nu eram azi aici. Au fost mulţi care au avut încredere şi mulţi care nu au avut, dar interesele mele au fost pentru fotbal şi performanţă. Mulţumesc vechii conduceri care a susţinut echipa. Nu visam să devin partener cu Hagi şi să îl am preşedinte pe Popescu, care a fost la primul meu transfer de la Dinamo la Şahtior şi mi-a dat primele sfaturi. Sunt surprins de faptul că Hagi face acest lucru, îl face pentru constănţeni şi suporteri. Vrea să lase ceva în urmă. Am fost onorat să duc Farul pe acest drum, sper la succese cât mai multe", a declarat Marica, acţionar al noului club.

El nu a fost clar cu privire la soarta echipei din liga a doua: "Nu vom pierde - cel puţin gratis - acel loc."

"Suntem într-un moment istoric. La juniori vom avea peste 800 de copii. Ma bucur că fac parte din acest proiect. Împreună suntem mai puternici", a declarat Tiberiu Curt, viitorul vicepreşedinte.

Mihai Lupu, preşedinte Consiliul Judeţean Constanţa, vobeşte de un moment istoric referindu-se la fuziunea celor două cluburi.

"E un moment istoric, făcut de oameni care au scris istorie în fotbalul românesc. De vorbe lumea s-a săturat, vrea să vadă ce pot face CJ şi primăria. Nu se poate să nu ţinem cont de experienţă lor. Nu ştiu eu mai bine ca antrenorul sau preşedintele de club. Le mulţumesc lui Marica, lui Hagi că au avut înţelepciunea să facă o singură echipă", a spus el.

Vergil Chitac, primarul Constanţei, anunţă construirea unui nou stadion în oraş.

"Azi e solstiţiul, ziua soarelui, dar şi ziua Farului. Se naşte noul Farul. E un club simbol şi un reper al societăţii constănţene. Fuziunea e un moment istoric. În fotbal orgoliile sunt mai mari ca raţiunea, vedeţi ce e la Craiova, la Cluj şi chiar între Steaua şi FCSB. Când ceilalţi se dezbină, noi facem apel la unitate, nu doar cu vorba, ci şi cu fapta. Ne gândim şi la noul stadion şi la tinerii Constanţei. Hagi mi-a spus că suntem singurul oraş cu mare port din Europa care nu a câştigat un campionat. Primăria este angajată întru totul, reconstruim stadionul, suntem la studiul de fezabilitate, mergem la CNI să facă proiectul şi licitaţia apoi. Stadionul nou va fi construit în zona în care e stadionul vechi, iar acesta din urmă se va demola. Nu poate fi folosit nimic din stadionul vechi. Stadionul nou va avea 18.000 de locuri", a precizat edilul.

La Ovidiu, unde FC Viitorul deţine baza sa sportivă, vor continua investiţiile, susţinute de primăria din Ovidiu.

"Hagi va fi un far călăuzitor pentru sportul constănţean. Ar trebui să ne agăţăm de o ancoră care vine la timp şi într-un timp scurt îi vedem campioni la Constanţa. Inaugurăm în toamnă sau în primăvară noile investiţii ale academiei la Ovidiu", a afirmat George Scupra, primarul oraşului Ovidiu.

Hagi a vorbit despre transferurile efectuate deja, portarul Marian Aioanei de la Chindia şi atacantul Adrian Petre de la UTA

"Am luat cel mai bun portar, Aioanei, va fi portarul naţionalei peste doi ani. I-am lasat să plece pe Cojocaru şi Căbuz. Am luat un fundaş central, mai luăm unul. Luăm şi la mijloc, şi în atac, l-am luat pe Adi Petre. Mie îmi place să resuscitez jucătorii. Sper să dea cât mai multe goluri", a precizat el.