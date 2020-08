“Palatul Puricilor” de Elif Shafak

Ceea ce leagă toate aceste întîmplări este locul în care se petrec – Palatul Bomboană, o clădire de apartamente de pe strada Cabal, construită pe la jumătatea secolului XX de un cuplu de imigranţi ruşi. Altădată plin de farmec şi cu personalitate, acum însă căzut în paragină, invadat de gunoaie şi de paraziţi de toate soiurile, Palatul Puricilor, aşa cum a ajuns să fie poreclit, este populat de personaje curioase, de la pitoreştii coafori Celal şi Cemal la obsedata de curăţenie Tijen Igienă, familia Fiii-cei-iuţi-din-fire, urmărită de blestemul nasurilor, sau frumoasa Amanta Tristă. Palatul Puricilor este, de fapt, o metaforă a Istanbulului, cu amestecul lui de vechi şi nou, splendoare şi mizerie şi diversitatea lui culturală cuceritoare.



DESPRE AUTOR



Elif Shafak este una dintre cele mai premiate romanciere contemporane şi cele mai citite scriitoare din Turcia. De asemenea, este comentatoare politică şi susţine discursuri publice inspiraţionale. Scrie în turcă şi în engleză, a publicat 17 cărţi, dintre care 11 romane, cele mai cunoscute fiind Bastarda Istanbulului şi Cele patruzeci de legi ale iubirii. În Marea Britanie, cărţile îi sînt publicate de Penguin Books, iar drepturile sale internaţionale sunt gestionate de Curtis Brown. Elif Shafak ţine discursuri pentru TED Global, este membră a Weforum Global Agenda Council on Creative Economy din Davos şi membră fondatoare a Consiliului European pentru Afaceri Externe şi Relaţii Internaţionale. În 2010 a primit de la guvernul francez distincţia l’Ordre des Arts et des Lettres. A publicat articole în reviste şi ziare importante din lumea întreagă, printre care se numără Financial Times, The Guardian, The New York Times, The Wall Street Journal, Der Spiegel şi la Repubblica. A predat la mai multe universităţi din Turcia, Marea Britanie şi SUA. Are o licenţă în relaţii internaţionale, un master în studii de gen şi un doctorat în ştiinţe politice. Este cunoscută ca apărătoare a drepturilor femeii, minorităţilor şi comunităţii LGBT. Ca susţinătoare de discursuri, Elif Shafak este reprezentată de London Speaker Bureau, Chartwell Speakers şi Penguin Speakers Bureau. Cărţile sale s-au aflat pe lista mai multor premii prestigioase, printre care Orange Prize, MAN Asian Prize, Baileys Prize şi IMPAC Dublin Award, şi printre finaliste la Independent Foreign Fiction Prize şi RSL Ondaatje Prize. Elif Shafak a fost membră în juriul Foreign Fiction Prize (2013), Sunday Times Short Story Award (2014, 2015), 10th Women of the Future Awards (2015), FT/Oppenheimer Funds Emerging Voices Awards (2015, 2016), Baileys Women’s Prize for Fiction (2016) şi Man Booker International Prize (2017). Trăieşte în Londra şi poate fi contactată accesînd www.elifshafak.com şi Twitter @Elif_Safak.



