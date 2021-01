„Recatolicizarea“ saşilor din Cârţa

Nu mi-a venit să-mi cred urechilor: sat săsesc, biserică evanghelică, preot evanghelic ce-ţi prezintă pe larg istoria fostei mănăstiri, iar tu închei trecându-i pe saşi (dacă bine am înţeles, comunitatea săsească din Cârţa sibiană mai numără în jur de 90 de suflete) înapoi în comunitatea catolică? Pentru cine nu ştie, saşii au trecut cvasi in corpore la protestantism în secolul 16, în 2016 aniversându-se 500 de ani de la reformare!

Iaca, am scăpat şi de păcătosul ăsta de an pandemic 2020, oare ce ne aşteaptă-n 2021? Semnele, zău aşa, numai bune nu sunt. Singurul lucru cert acesta pare să fie: peştele în continuare tot de la cap se-mpute, şi aici, pe la noi, şi peste ocean, pe la Washington!

Asta, aşa, apropo de aproape simpatica „lovitură de stat” cu ocuparea vremelnică a Capitoliului de către nişte „vandali” care n-au vandalizat nimic (ehei, să fi intrat cei de la Antifa ori BLM în Capitoliu, atunci să fi văzut acţiune, cu molotoave, statui dărâmate, tot tacâmul demonstrat deja cu vârf şi îndesat anul trecut), doar şi-au făcut selfieuri şi în cele din urmă s-au retras din templul democraţiei americane respectiv au fost retraşi unii, arestaţi fiind, iar câţiva, în frunte cu o veterană de război - împuşcată, pare-se, de-un poliţist în civil, pierzându-şi chiar viaţa...

„Nevoile poporului american”

Aş zice că mai bine ne-ntoarcem la oiţele noastre, dar parcă nu pot să nu trec în revistă altă năzbâtie a corectitudinii politice la nivel înalt, votată chiar acolo, în templul democraţiei americane, în Capitoliu.

Na, poftim: „Termenii «tată», «mamă», «fiu» şi «fiică» vor fi înlocuiţi în terminologia Camerei cu «părinte» şi «copil»”, aflu de pe cursdeguvernare.ro, care citează din Wall Street Journal. Cum a „vândut” Nancy Pelosi, preşedintele Camerei Reprezentanţilor, pachetul de „reforme îndrăzneţe, fără precedent”? Cică el, pachetul, respectiv ele, reformele îndrăzneţe, vor face Camera „mai responsabilă, mai transparentă şi mai eficientă în activitatea de a răspunde nevoilor poporului american”!?

Care va să zică aşa: nevoile poporului american constau în a scăpa cât mai repede, dar ce vorbesc, de a scăpa odată şi pentru totdeauna de mamă şi de tată, de fii şi de fiice. Nu ştiu cât de cuprinzătoare-i îndrăzneala reformatoare, dar ceva îmi spune că nu va scăpa nimeni vigilenţei „preoţilor progresismului” (vorba unui prieten) - nici bunicul, nici bunica, nici străbunicul, nici străbunica, nici nepotul, nici nepoata, nici strănepotul, nici strănepoata. Chestii perimate, de-acum în State.

Contrareforma de la TVR 3

Înapoi la oile noastre, deci.

Ca un făcut, sâmbătă pe la prânz, într-o pauză de zappaj tv, am dat pe TVR 3 peste un fel de contrareformă. Anume într-un documentar care m-a prins: nu l-am văzut chiar de la început, dar cum era vorba de mănăstirea cisterciană de la Cârţa (sat săsesc de lângă Sibiu, pe valea Oltului, Kerz, în germană), am rămas să văd ce şi cum. Cât a fost vorba despre ruinele gotice ale fostei mănăstiri, producătoarea documentarului a dat pe-ndelete cuvântul preotului sas Michael Reger. Apoi povestea din documentarul realizat pentru rubrica „Istorii ascunse” (cum am aflat ulterior, după un check-up pe net - treabă anevoioasă, căci în programul zilei de ieri al TVR 3 n-am aflat o vorbuliţă despre documentarul acesta realizat de Cristina Băican pentru TVR Timişoara…) s-a mutat mai la munte, în satul românesc Cârţişoara - satul lui Badea Cârţan.

Da, ce să zic, interesant documentarul, interesant pentru mine personal mai ales în prima parte, cât a fost vorba de Cârţa - sat de care mă leagă două amintiri: prima dată am fost acolo la un colocviu organizat de revista Neue Literatur (în vara lui 1987), a doua oară în 1990, când noi, absolvenţii din 1980 ai Brukenthalului, am avut întâlnirea de 10 ani la Cârţa, printre altele pentru că acolo ajunsese preot unul dintre colegii absolvenţi. Preot evanghelic, desigur.

Ei bine, deşi dna Băican l-a lăsat pe actualul preot evanghelic din sat să prezinte istoria fostei mănăstiri (desfiinţată din porunca regelui Ungariei Matei Corvin în 1476!), pare-se că documentarea finală a făcut-o de pe net, căzând probabil pradă unei confuzii, căci există o localitate Cârţa (cu o biserică fortificată… romano-catolică!) şi în Harghita. Confuzia făcută privind partea documentarului despre Kerz (nu despre Csikkarcfalva) m-a lăsat (fără) mască: mica biserică din incinta fostei mănăstiri cisterciene, au putut afla telespectatorii, este folosită şi azi, citez din memorie, de „comunitatea catolică din sat”!??

Ca fapt divers, noi saşii avem nişte expresii folosite retoric atunci când te miri de vreo prostie spusă ori făcută de cineva: He, bist du katholisch? (Băi, tu eşti catolic?) Sau, dacă te înnebuneşte cineva, îi replici: „Du machst mich ganz katholisch!” (Mă faci complet catolic, îmi faci capul calendar). Să mă ierte cei catolici, n-am nimic cu ei - pur şi simplu sunt nişte expresii ce s-or fi născut întru delimitare confesională.

La mulţi ani tuturor cititorilor Ziarului de Iaşi, indiferent de confesiune!

Michael Astner este poet, traducător şi publicist