„România văzută din spaţiu”: Un eveniment în organizarea Universităţii Tehnice şi Academiei Române

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” şi Academia Română organizează luni un eveniment inedit, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la zborul în spaţiu al lui Dumitru Prunariu. Cu această ocazie, Dumitru Prunariu, membru de onoare al Academiei Române şi Doctor Honoris Causa (DHC) al Universităţii Tehnice din Iaşi, va susţine pe 24 mai, de la ora 12, conferinţa „România, văzută din spaţiu. 40 de ani mai târziu”. Manifestarea este menită să marcheze evenimentul istoric de pe 14 mai, 1981, când Dumitru Prunariu a devenit singurul român care a trecut de stratosferă şi a ajuns în spaţiul cosmic.

„Evenimentul care a avut loc acum 40 de ani şi la care a participat cosmonautul Dumitru Prunariu a fost istoric pentru România, este comparabil cu zborul lui Aurel Vlaicu, cu alţi pionieri ai aviaţiei şi cu alte priorităţi româneşti în domeniul spaţial”, a declarat acad. Viorel Barbu, preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei. În cadrul conferinţei, Dumitru Prunariu va vorbi despre experienţa sa în spaţiu, despre progresul explorării spaţiale din ultimii 40 de ani, dar va sintetiza şi care sunt perspectivele omenirii pe viitor în colonizarea cosmosului. „Am lăsat deoparte cizmele care erau pentru mersul până la rachetă şi am rămas strict în costumul de scafandru cosmic. Am intrat înăuntru, am cuplat costumele noastre la ventilatoarele din interior. S-a închis trapa prin care am intrat şi atunci am înţeles că acea trapă s-a închis definitiv. Indiferent de ce urma să se întâmple cu noi, acea trapă nu urma să mai fie deschisă vreodată”, a povestit Dumitru Prunariu în cadrul unui interviu acordat Politehnicii ieşene în 2017 cu ocazia acordării titlului de DHC al Universităţii Tehnice din Iaşi. Conferinţa se va desfăşura online, pe Zoom, iar toţi cei interesaţi vor primi invitaţie de participare.