”Salvați de clopoțel”, reinventat pentru noua generație

În funcție de vârsta ta, Salvați de clopoțel ar putea fi serialul copilăriei tale. În 2020, acesta va ajunge pe ecrane într-o variantă reinventată.

Intitulat tot Saved By The Bell (Salvați de clopoțel), noul show va avea premiera pe 25 noiembrie. Încă o producție menită să-ți exploateze melancolia ajunsă la apogeu în ultimul an, serialul va fi produs de creatorii 30 Rock și Great News.

Aflați amănunte de pe playtech.ro.