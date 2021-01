„Screech” din serialul "Save by the Bell" a fost diagnosticat cu cancer

Actorul, în vârstă de 44 de ani, care l-a interpretat pe Samuel "Screech" Powers în popularul serial din anii 1990, s-a simţit rău săptămâna trecută şi a fost spitalizat.

Agentul său, Roger Paul, a spus că actorul aşteaptă acum detalii de la medici. "Vom şti cât de severă este boala după ce vor fi făcute testele", a spus Paul, adăugând că aşteaptă rezultatele săptămâna viitoare.

Serialul "Saved by the Bell" a avut patru sezoane, din 1989 până în 1993, şi urmărea povestea unui grup de prieteni la liceu şi pe directorul lor.

Diamond şi-a reluat rolul în continuările "Saved by the Bell: The New Class" şi "Saved by the Bell: The College Years" Dar nu a mai apărut în recentul serial. El a fost concurent la Celebrity Big Brother în 2013.