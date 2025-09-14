A spart două restaurante și a furat banii donați de clienți pentru pisici și câini, o geantă Glovo, câteva seturi de pahare și un ceainic turcesc

Un găinar a fost condamnat după ce a spart două restaurante din Iași. Dintr-unul a furat banii donați de clienți pentru pisici și câini, iar din celălalt, tot ce i-a picat în mână, plus un ceainic turcesc.

A fost arestat la 10 zile după al doilea furt, iar magistrații Judecătoriei l-au condamnat deunăzi.

Amprentele sale digitale se aflau în baza de date a poliției

În dimineața zilei de 8 octombrie a anului trecut, administratoarea restaurantului „La Cuib” de pe strada Gavriil Musicescu a sesizat poliția cu privire la o spargere petrecută în noaptea precedentă. Pe 7 octombrie, restaurantul se închisese la ora 22.00. Ultimele două angajate au lăsat pe frigider înainte de a pleca bacșișul primit în numerar în ziua respectivă, respectiv 300 de lei, acesta urmând să fie împărțit de colegi. Banii dispăruseră, ca și cei dintr-o cutie de plastic în care se aflau donații din partea clienților pentru animale, în valoare totală de 500 de lei. Lipsea și un telefon Fairphone 3. Camerele video ale restaurantului îl suprinseseră pe hoț. Acesta intrase pe un geam, la ora 5.41. Ieșise după doar 40 de secunde. Se întorsese însă la ora 6.37 și intrase iar, pentru a ieși după două minute. Hoțul acționase fără mănuși, iar amprentele sale digitale se aflau în baza de date a poliției.

A prins curaj după ce a inhalat prenadez

Până să fie prins însă, Florentin Tîrșu a avut timp pentru încă o spargere. Pe 18 ianuarie, la ora 4.02, tânărul a intrat în curtea restaurantului chinezesc de pe Moara de Foc. A forțat ușa din PVC a unei magazii, din care a sustras o geantă Glovo, o trusă de scule, o autofiletantă, 10-15 seturi de pahare din sticlă și un ceainic turcesc, în valoarea totală de 6.000 de lei. Dacă din restaurantul de pe Musicescu ieșise aproape imediat, aici a zăbovit timp de 20 de minute, căutând ceva să merite furat. Și aici s-a mai întors o dată, dar în plină zi, la 14.45. A luat un sac în care a băgat mai multe cutii cu seturi de pahare din sticlă. A fost suprins însă de administratorul societății și și-a abandonat prada. A fugit, reușind să scape.

Tîrșu nu avea un domiciliu stabil, fiind un om al străzii. A fost reținut pe 28 ianuarie și și-a recunoscut imediat faptele. La Cuib, găsise un geam întredeschis, ceea ce îi permisese să intre. Păstrase banii, dar aruncase imediat telefonul la un tomberon. În ianuarie, inhalase prenadez pentru a se încăzi și se hotărâse să intre în curtea restaurantului din Moara de Foc pentru a căuta recipiente de plastic, spre a le vinde. Nu găsise, așa că intrase în magazie pentru a fura.

A rămas orfan de mamă și a trăit într-un centru de minori

Tânărul a fost trimis în judecată în fața Judecătoriei ieșene. Pe rolul instanțelor ieșene se mai aflau de altfel trei dosare pe numele lui, toate pentru aceeași infracțiune, furtul calificat. În vârstă de 21 de ani și absolvent a doar patru clase, nu avea un loc de muncă, trăind din cerșit, vânzarea de ambalaje din plastic și mici furtișaguri. Rămăsese orfan de mamă în copilărie și trăise în centre pentru minori. Judecătorii au oscilat între a-l pedepsi exemplar și a-i mai acorda o șansă.

„Cu toate că traseul inculpatului până la această vârstă nu a fost unul uşor, instanţa consideră că acest aspect nu justifică expunerea acestuia la numeroase infracţiuni contra patrimoniului. Gradul de pericol social crescut al faptelor rezultă din modul de săvârșire a acestora şi din caracterul repetat al acţiunilor inculpatului, care acţiona impulsiv. Relativ la acelaşi aspect, se notează că inculpatul prezintă posibilităţi de îndreptare sub condiţia ca acesta să aibă unde să locuiască şi să îşi găsească un loc de muncă”, au apreciat magistrații.

Aceștia l-au condamnat la o pedeapsă apropiată de minimul prevăzut de lege pentru fapta sa. El urmează să petreacă doi ani și o lună după gratii, fiind obligat totodată la plata unor daune civile în sumă de 8.800 lei către firmele păgubite. Sentința Judecătoriei nu este definitivă, ea putând fi contestată în apel.

