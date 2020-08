“Spaţiul dintre nori. Cu rucsacul prin India” de Desiree Halaseh

Ce poti face pentru a iesi din rutina zilnica? Cum scapi de perspectiva unei vieti plictisitoare in spatele unui birou? Cauti sponsori, impachetezi strictul necesar intr-un rucsac pe care il pui in spate si decolezi spre India. Iar cind te intorci, o iei de la capat, din nou si din nou, pina cind ajungi sa devii dependent de modul acesta de a trai. Alaturi de prieteni ori pe cont propriu, Desiree si-a dorit sa exploreze cit mai mult, sa inteleaga cultura de acolo, sa experimenteze tot ce se poate experimenta. Asa a ajuns sa isi faca un tatuaj, sa incerce bhang, sa petreaca zece zile in deplina tacere la un centru de meditatie vipassana si sa jongleze cu ricsarii si soferii de ocazie in cautare de turisti naivi. Plecata sa cunoasca misterioasa tara a contrastelor, pe cit de infricosatoare, pe atit de fermecatoare, a ajuns sa se descopere pe sine. Spatiul dintre nori este marturia unei calatorii fara sfirsit, un drum catre regasirea de sine si libertatea pe care o obtii doar atunci cind faci ceva cu pasiune.

„India, cu esentele ei tari, imbatatoare sau pestilentiale, cu prospetimea si cu putreziciunea ei, cu sclipici si mizerie, cu logica ei aparte, care o contrazice mereu pe a ta, cu provocarile pe care ti le arunca la tot pasul, cu aura ei mistica si aerul de bilci, cu farmecul si cu grotescul ei, fascinanta si agasanta, numai indiferent nu te poate lasa. Ori o iubesti, ori o urasti. Desiree iubeste India si India o iubeste pe Desiree, o iubire cu nabadai din care s-au nascut 21 de povestioare savuros condimentate, numai bune sa-ti faca pofta de luat rucsacul in spate si de avintat cu el peste mari si tari si nori, in spatiul acela de la capatul pamintului, departe de casa si totusi… acasa.” (Sega, autorul volumelor Namaste)

„Cu Desiree distantele dispar. Cu Desiree vezi miliardele de ochi ai Indiei clipind printre rinduri. Cu Desiree simti mirosurile si gusturile subcontinentului la fiecare pagina. Desiree te-a bagat in rucsacul ei si te-a dus acolo, in haosul din care s-a nascut civilizatia. Si la fiecare fila intoarsa te molipsesti incet, dar sigur de bucuria de a pleca de nebun in lume. Spatiul dintre nori este o carte-fertilizator, care hraneste nomadul din tine.” (Raluca Feher, autoarea volumelor America dezgolita de la briu in jos)

„Spatiul dintre nori este o scriere aparte, o minunata incursiune in subcontinentul indian, o poveste savuroasa si adevarata, o experienta initiatica in care se regasesc majoritatea celor care au intrat in contact cu lumea fascinanta si plina de mistere a Indiei.” (Mihaela Gligor, director Cluj Center for Indian Studies, UBB)

„Jurnalul scris de Desiree in India are aroma de curry, huruit de ricsa, limpezime de Himalaya, zgirie pielea ca nisipul din Goa si da peste cap planuri de viitor, ca indragostirile predestinate sa se intimple atunci cind te astepti mai putin.” (Ana Hogas, autoarea volumului Oyibo. 2 oameni, 1 motocicleta, 14 luni in Africa)



DESPRE AUTOR

Desiree Halaseh s-a nascut la Iasi, in 1985. Dupa ce a absolvit Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, specialitatea Relatii Economice Internationale din cadrul Universitatii „Al.I. Cuza” din Iasi, a facut stagii de perfectionare, voluntariat si s-a implicat in numeroase proiecte. A calatorit in India, Togo, Iordania, Indonezia, Thailanda, Turcia, China, Hong Kong si Cuba. Este colaborator National Geographic Traveler si calator mereu in cautarea libertatii individuale autentice.

De marţi, 25 august 2020, la chioscurile de presa, numai cu Ziarul de Iasi: “Spaţiul dintre nori. Cu rucsacul prin India” de Desiree Halaseh

Pret: 14 lei