A stat două luni în spital, nu are anticorpi, iar o nouă îmbolnăvire îl va ucide

Românul a stat internat în spital din martie până la sfârșitul lunii mai, a avut plămânii foarte afectați, posibil și inima, și încă este în recuperare. Medicii i-au spus că va trebui să aibă mare grijă și, cu ceva noroc, abia într-un an și-ar putea recăpăta sănătatea deplină a plămânilor.

„În mod paradoxal, am luat virusul din România și l-am dus în Spania, deși marea majoritate se ferea, prin aprilie și mai, că vin românii din Spania și din Italia și o să umple spitalele și o să infecteze toată populația României. Ei bine, eu l-am preluat din avion. N-a fost vina companiei aeriene. Am stat lângă două persoane care aveau mască. Stewardesa cred că știa despre ce e vorba, pentru că la 15 minute după ce a decolat avionul m-a mutat pe alt scaun, ceea ce nu se întâmplă în mod regulat. La trei zile după ce am aterizat au apărut primele simptome: dureri de cap, tuse seacă, ușoară febră și stomacul deranjat. Am crezut că am mâncat ceva stricat, dar în final s-a dovedit a fi exact semnele pentru COVID”, a povestit românul.

Întrebat dacă s-a testat pentru anticorpi, românul a spus că da, în momentul în care a ieșit din spital a vrut să ajute la rândul său și dă doneze pentru tratamentul cu plasmă, însă din păcate, analizele au relevat că nu are anticorpi.

