- susţine antrenorul Politehnicii, Andrei Cristea, înaintea meciului de luni, cu Viitorul. Răzvan Onea crede că Poli poate bate echipa lui Rednic

Politehnica Iaşi pleacă astăzi, după un antrenament, care va avea loc în Copou, în cursul dimineţii, spre Constanţa, pentru meciul de luni, cu Viitorul, din etapa a XXIV-a a Ligii I de fotbal. Ieri, înaintea deplasării, care se va efectua cu noul autocar al clubului, un modern Mercedes Turismo, care a fost personalizat pentru clubul ieşean, Poli a organizat o conferinţă de presă la care au participat antrenorul Andrei Cristea şi fotbalistul Răzvan Onea. Ambii s-au arătat optimişti că formaţia ieşeană poate ieşi din criza care a dus-o pe ultimul loc al clasamentului eşalonului de elită.

“Echipa a acumulat mai mult în această perioadă, e pentru prima dată când am posibilitatea de a lucra un ciclu săptămânal complet. Vom arăta altfel la Constanţa! Nu am o baghetă magică, însă eu cred că se văd progresele de la meci la meci. Am demonstrat în ultimele meciuri că avem echipă cu reacţie, care trăieşte, m-a bucurat modul în care au reacţionat jucătorii. Ne lipsesc rezultatele, însă, la cum simt echipa, am încredere că ele vor veni. O primă victorie ne va aduce şi alte victorii, avem nevoie de o descătuşare pe plan mental. Sunt convins că vor veni rezultatele şi vom ieşi de pe această poziţie, care nu ne onorează” a spus Cristea. Acesta a confirmat informaţiile prezentate de Ziarul de Iaşi referitoare la faptul că, exceptându-se pe sine, pe De Iriondo şi Calcan, toţi suspendaţi, nu are probleme de efectiv: “Sunt mai norocos la acest capitol decât Daniel Pancu. Nu avem niciun bolnav de COVID la acest meci”.

Deşi a avut o relaţie mai tensionată pe finalul sezonului trecut cu Mircea Rednic, care lucra la Poli, Cristea, care a precizat că “pentru mine, fotbal fără presiune nu există” a vorbit laudativ despre antrenorul care conduce acum Viitorul. “Este un antrenor pe care îl apreciez, am lucrat cu dumnealui şi la Dinamo, şi la Poli. Elevii vor însă întotdeauna să-şi depăşească profesorii” a punctat Cristea.

Ceva mai acid la adresa lui Rednic, despre care se spune că va fi demis dacă va rata victoria luni, a fost Onea. La fel ca alţi colegi, fundaşul dreapta a jucat foarte puţin în perioada în care tehnicianul actual al dobrogenilor pregătea Politehnica. “Luni va fi un meci special pentru unii jucători de la Poli. Vom lupta să demonstrăm că nu ne-a arătat destulă atenţie. Poate a făcut o greşeală atunci…” a spus fotbalistul ieşean, care a adăugat: “Vom juca la Constanţa cu gândul la victorie. Avem mare nevoie de puncte, le putem obţine pe toate trei. Am pregătit foarte bine meciul. Sper ca autocarul nou, ultramodern, cu care facem deplasarea să ne aducă un plus de noroc”.

Disputa dintre Viitorul şi Poli va începe la ora 20:30.

Primele rezultate din etapa a XXIV-a: FC Voluntari-FC Argeș 0-1 (0-1). Malele ('17); CSU Craiova – FC Hermannstadt 1-0 (1-0). Cicâldău ('33).

Clasament

1.FCSB 23 15 3 5 48-21 48 (^15)

2. CFR 23 14 6 3 30-12 48 (^12)

3.Craiova 24 13 8 3 28-13 47 (^11)

4. Sepsi 23 8 12 3 37-24 36 (^3)

5. Botoşani 23 10 6 7 35-29 36 (0)

6. Clinceni 23 8 10 5 22-20 34 (-2)

7.FC Argeş 24 7 9 8 24-28 30(-6)

8.Chindia 23 7 8 8 20-21 29 (-7)

9.UTA 23 7 8 8 22-31 29(-4)

10.Mediaş 23 8 4 11 29-34 28 (-5)

11.Dinamo 23 7 5 11 23-26 26 (-10)

12.Viitorul 23 5 10 8 29-3125 (-8)

13.Astra 23 6 7 10 31-36 25 (-8)

14.FCH 24 4 10 10 22-33 22 (-17)

15.Voluntari 24 5 6 13 26-37 21 (-15)

16..Poli Iaşi 23 4 4 15 23-53 16 (-20)

Golgeteri: Tănase (FCSB) – 15; Man (FCSB) – 14; Keyta (FC Botoşani) – 13