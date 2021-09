„Sunt de 31 de ani în PNL. Hotărăște Cîțu când și cum iese din politică Orban”!?

Președintele PNL spune că a aflat despre candidatura lui Florin Cîțu de la liberalii invitați de premier să participe la poza de la anunțare a candidaturii, nu de la premier.

„Hai să ne aducem aminte. Eu am dat replici atunci când a fost cazul să dau replici. V-am dat un exemplu, aduceți-vă aminte, premierul sub moțiune de cenzură vine și spune că a tranșat congresul în speech-ul pe care îl are ca premier la moțiunea de cenzură depusă de PSD, în care Partidul Național Liberal și cel care era în spatele lui, președintele Partidului Național Liberal, îl apărau de moțiunea de cenzură a PSD. Așa ceva este, cum să spun, lipsit complet nu de tact, de bun simț, e lipsit de simț politic să faci așa ceva. Nu mai spun de alte și alte lucruri, că m-a pensionat, a spus că mi-am ales un mod urât de a ieși din politică, dar ce, m-a băgat el în politică ca să spună când o să ies din politică!? El decide cine intră și cine iese din politică!? Nu îi e rușine un pic!? Eu sunt de 31 de ani în Partidul Național Liberal, mi-am dedicat viața promovării ideilor liberale și servirii interesului Partidului Național Liberal și interesului României, și vine un om, totuși, care este proaspăt, care a trebuit să obțină derogare, am votat și eu derogarea, ca să vedeți că n-am fost împotriva candidatului, am votat și eu derogarea respectivă, dar nici nu i s-a uscat bine cerneala de pe adeziune, nici n-avea cinci ani de vechime și face el legea, hotărăște el când iese și cum iese din politică Ludovic Orban!? Asta chiar a fost deranjant”, a mai afirmat Ludovic Orban.