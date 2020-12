„Te uită, cum trage-n Decembre...” (I)

17 decembrie 1989 a fost într-o duminică. Aveam 27 de ani, eram profesor definitiv la Botoşani şi stăteam singur acasă aşteptând să treacă cele cinci zile care mai erau până la vacanţă. Soţia şi cei doi copii, un fiu de un an şi o fiică de trei luni, erau cu toţii în Ardeal, la socri, iar eu ascultam înfiorat, la un radio de lux Selena, relatările Europei Libere despre ce se întâmpla la Timişoara. Era limpede că se va lăsa cu o baie de sânge şi că poliţia politică a regimului îşi „va face datoria” apărând cuplul dictatorial până la capăt. Nu auzisem nimic, bineînţeles, de încercarea de revoltă de la Iaşi, înăbuşită scurt şi eficient de Securitate, după ce nepotul tovarăşului Ciupercă, primul-secretar de partid de la Vaslui, i-a turnat, vigilent, pe cei care au încercat o replică românească a Frontului Popular, după modelul fraţilor de peste Prut, făcând ca întreg grupul să fie rapid anihilat, arestat şi torturat. Este, desigur, discutabil să spui că încercarea avortată de la Iaşi ar fi începutul revoluţiei, dar ignorarea sistematică a curajului acelor oameni care, dacă nu ar fi fugit Ceauşescu, ar fi fost morţi şi dispăruţi de peste trei decenii, e scandaloasă. Cu excepţia lui Mădălin Hodor şi a celui care se chinuie de peste trei decenii să ne îmbrobodească cu o versiune a evenimentelor convenabilă celor care au confiscat puterea după căderea lui Ceauşescu (e vorba, fireşte, despre turnătorul securist Alex. Mihai Stoenescu, rebrănduit drept istoric oficial al Puterii) nimeni nu spune o vorbă despre ce s-a întâmplat atunci la Iaşi, timişorenii pentru a nu-şi contrazice naraţiunea lor eroică, iar valahii pentru că consideră natural să-şi bată joc de moldoveni, perpetuând stigmatul rasist că sunt cetăţeni de rang inferior, „care-şi merită soarta” de a fi luaţi la mişto, escrocaţi şi lipsiţi de investiţii.

Basmul oficial este centrat pe tema influenţei şi manipulării sovietice a evenimentelor, de conivenţă cu americanii. Bineînţeles că această prostie, recirculată neruşinat de Iulian Vlad (care a prezentat contrafactual mai an, înainte de a fi înmormântat cu onoruri militare, un fel de informare ultrasecretă, scrisă de mână, într-un singur exemplar, în care l-ar fi avertizat chipurile pe Comandantul lor Suprem de înţelegerea de la Malta a marilor puteri), este contrazisă şi de fapte, şi, în ultima vreme, de documente. Cum eu am avut şansa să văd la National Security Archive, din Washington D.C., stenogramele discuţiilor purtate la Malta, inclusiv ale celor desfăşurate în spatele „uşilor închise”, în continuarea sesiunilor plenare, şi pot depune mărturie că scopul acestei întâlniri la nivel înalt a fost, în primul rând, finalizarea negocierilor legate de dezarmarea progresivă a celor două puteri, consultările legate de poziţiile lor faţă de temele stringente ale momentului, între care şi transformările din Europa de Est fiind secundare. La acest subiect, Bush senior era interesat doar de America Centrală şi Afganistan, iar Gorbaciov, spre surpriza americanilor, invita SUA să fie mai prezentă în Europa, fiind totuşi preocupat de „exportul de valori occidentale” pe care îl considera tot propagandă, în contextul în care URSS continua să fie acuzată de „export de revoluţie”. În orice caz, schimbările din Europa de Est păreau să-i surprindă pe ambii, în ciuda faptului că ele erau rezultatul finalului de mandat al lui Reagan care, împreună cu Gorbaciov, în decembrie 1988, a declarat Războiul Rece terminat. Singura referire la România din întreaga întrevedere de la Maltaa fost, citez, aceasta (în traducerea mea!): „vreau ca poziţia noastră să fie extrem de limpede - spune Bush - valori occidentale nu înseamnă că ne vom amesteca în treburile interne ale României, Cehoslovaciei sau chiar ale RDG-ului”, iar Gorbaciov răspunde: „văd că în ţările Europei de Est au început să fie adoptate soluţii la problemele economice, tehnologice etc. care ţin de alt sistem şi asta e perfect normal. E important să avem o poziţie comună asupra acestei chestiuni”. George Baker (Ministrul de Externe american) subliniază: „valorile occidentale înseamnă în primul rând alegeri libere, adică dreptul şi posibilitatea reală a popoarelor de a decide asupra viitorului lor”. Practic, în chestiunea noastră, ceea ce se poate spune serios despre Malta e că a deschis uşa revoltei populare tocmai prin faptul că marile puteri au convenit să nu intervină. Ştia oare Securitatea acest lucru?

E foarte dificil de rezumat în câteva fraze schimbările profunde pe care anii 80, ai ceauşismului târziu, le-au produs asupra activului de partid şi asupra securiştilor din serviciile externe. Pe scurt, aş spune că, spre deosebire de deceniile de dinainte, ascensiunea în structurile de putere din partidul comunist era posibilă pe mai multe canale: relaţiile cu familia dictatorului, relaţiile cu oameni influenţi din Comitetul Central, corupţia şi curvăsăria (adică mecanismul de promovare politică a femeilor care foloseau patul şefului drept trambulină!). Dacă stabilitatea pe post era dată de slugărnicie şi conformism, ascensiunea era posibilă doar pe canalele descrise mai sus şi o analiză a modului de selecţie a cadrelor (inclusiv a celor trimişi la şcolile interjudeţene de partid şi la „academia” politică Ştefan Gheorghiu) va releva acest lucru. Cu excepţia releelor esenţiale de putere din teritoriu - Prim-secretarii de judeţ -, toţi nişte boi semianalfabeţi, fără studii, proveniţi direct de la plug, de la şaibă sau de la războiul industrial de ţesut, restul erau, într-o majoritate zdrobitoare, puşi pe căpătuială, şmenari şi hoţi, cu abilităţi remarcabile în a-şi deghiza corupţia de frica celebrei Legi 18, a ilicitului. Lor li se adăuga o clasă de absolvenţi de relaţii internaţionale şi limbi străine, racolaţi de Centrala de Informaţii Externe şi trimişi să facă bani negri pentru Securitate în lumea largă, occidentală. „Conturile Diavolului” nu au fost niciodată pe numele Ceauşescu, pentru că nu era nevoie. Erau conturi operative, cu ofiţer de cont schimbat în fiecare an, plasate la bănci elveţiene, în Cipru sau în alte paradisuri fiscale şi din care preşedintele putea lua oricând, oricât (în fapt, nici nu lua el, se ocupau alţii de îndeplinirea celor mai mici mofturi ale Tovarăşei sau ale camarilei familiale!). Toată această clică (activişti tineri, de rangul doi, dar descurcăreţi plus securişti externi) voia capitalism controlat şi era profund deranjată de teroarea absolutistă a ceauşeştilor şi de diurnele ridicole (şapte dolari pe zi!) în contextul în care semna şi încheia afaceri de milioane de dolari pentru Sistem. Aceasta a fost, după părerea mea, adunătura politico-militară care, cu pantalonii uzi de frică, a uneltit împotriva Tovarăşului şi a construit, prin Ion Iliescu, o alternativă gorbaciovistă, bună de folosit la nevoie dacă evenimentele o luau la vale, ca să se dea bine cu stăpânul de la Răsărit. Lor li se datorează „capitalismul de cumătrie” de azi. Dar până atunci, să ne întoarcem la evenimente. (Continuare în ediţia din 30 decembrie a Ziarului de Iaşi)

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naţionale, Filiala Iaşi şi scriitor