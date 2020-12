„Te uită, cum trage-n Decembre...” (II)

Pentru a înţelege cu adevărat ce s-a întâmplat în decembrie 1989, e nevoie de o analiză mai detaliată a termenului central folosit atât de istoria oficială, cât şi de marea majoritate a contemporanilor acelor evenimente: intervenţie străină.

Orice sistem dictatorial, fie că e vorba de un regim comunist impus de trupele sovietice, fie că e vorba de o juntă militară sau de vreun sistem de dreapta violent, are în centrul propagandei sale frica de străin. Sentimentul cetăţii asediate, închiderea graniţelor, diabolizarea alterităţii şi întreţinerea atmosferei de pericol iminent (pentru anihilarea căruia e nevoie de structuri militare bine plătite, puternic înarmate, precum şi de gărzi pretoriene pentru El Lider Maximo) sunt, întotdeauna, ingredientele obligatorii pentru orice ţară captivă, nedemocratică. Nicolae Ceauşescu nu făcea excepţie. Ajuns la putere prin slugărnicie şi viclenie, cu sprijinul imprudent al lui Ion Gh. Maurer, micul tiran cu patru clase ajunge foarte rapid, graţie mecanismelor sistemului comunist, cu partidul unic, stăpân peste tot, să monopolizeze puterea şi să-i pună cu botul pe labe pe posibilii pretendenţi la scaunul lui. Anihilarea opoziţiei interne şi asuprirea concetăţenilor a fost înfăptuită cu ajutorul serviciului de securitate, structură creată după modelul sovietic şi coordonată multă vreme de consilieri fideli Moscovei. De aceea, scorniceşteanul nu se temea decât de Moscova (ameninţarea vreunui război cu duşmanii ideologici ai „capitalismului putred” fiind doar o abureală de propagandă). Ceauşescu ştia că dacă era ordin de la Kremlin putea fi măturat din fruntea bucatelor. Aşa se explică discursul său isteric de la balconul Comitetului Central când a condamnat intrarea trupelor pactului de la Varşovia în Praga, speriat fiind că şi el ar putea păţi la fel. De fapt, Ceauşescu nu se uitase atunci pe hartă. Ar fi văzut că România era împrejmuită de ţări unde existau baze militare sovietice (cu excepţia Iugoslaviei) şi că neavând graniţă directă cu vreo ţară occidentală nu era de interes strategic pentru URSS. Ar fi înţeles poate că Moscova nu avea absolut niciun câştig în ocuparea României şi că, dimpotrivă, păcăleala cu „independenţa” era o excelentă acoperire pentru penetrare şi spionaj în Occident (de altfel, odată cu celebra „scenă a balconului” începe operaţiunea de intoxicare şi penetrare informativă cunoscută sub numele de cod „Orizont”, coordonată timp de un deceniu, până la defectarea sa la CIA, de generalul de securitate şi, probabil, KGB, Ion Mihai Pacepa). Momentul '68 a fost punctul de glorie al lui Ceauşescu, care chiar a crezut că are capacitatea retorică de a însufleţi poporul şi de a ridica (după modelul susurat la ureche de agentul sovietic Emil Bodnăraş) „armata ţării” - adică gărzile patriotice - împotriva invadatorului de la Răsărit. A încercat aceeaşi reţetă pe 21 decembrie 1989, la mitingul organizat cu liste de la fabrică, dar de data asta nu a mai mers. Poporul nu-l mai iubea, în ciuda minciunilor asiguratorii ale lingăilor din camarilă şi a rapoartelor fanteziste redactate de Securitate şi verificate de Tovarăşa înainte de a ajunge pe masa lui. De altfel, „mâna înarmată a partidului” se cam moleşise de când nu mai avea de ucis partizani prin Făgăraş şi se dedulcise la afaceri oneroase şi rapoarte contrafăcute, ca să nu-l deranjeze pe „cel mai iubit fiu al poporului”. Între altele, securitatea i-a hrănit constant această fantasmă că există un complot internaţional care vrea să-l dea jos de la putere, cu Moscova în rol central, mai ales de când Gorbaciov schimbase macazul şi deschisese puţin uşa închisorii să mai intre o boare de aer curat şi o rază de soare. Dacă cu Brejnev se pupa pe gură, după obiceiul frăţesc, tovărăşesc, cu Gorbaciov nu prea s-a înţeles fiind evidentă aversiunea acestuia pentru „ultimul stalinist” cum inspirat avertiza o copertă a influentului săptămânal Newsweek, din august 1989. În acest context, întreaga poveste născocită de Securitate, înainte şi după asasinarea lui Ceauşescu, se învârte, invariabil, în jurul mitului intervenţiei străine şi, evident, a „miilor de maşini Lada, pline cu terorişti sovietici”, care au intrat nestingherite într-o Românie închisă, cu grăniceri înarmaţi, şi care s-au plimbat veseli de la Siret şi Albiţa la Timişoara şi Bucureşti, într-o ţară care nu avea un strop de benzină la Peco, fără să-i vadă şi oprească nimeni (da, am şi eu prieteni care jură că au văzut atunci, cu ochii lor, maşini Lada cu numere ruseşti, dar care uită că anul 1989 a fost dominat de maşini din Polonia - Polski Fiat - şi Moldova & Ucraina - Lada - care intrau şi făceau mica bişniţă prin parcări şi cămine studenţeşti, dând ocazia unor băieţi descurcăreţi care lucrau mână-n mână cu securiştii de la Economic, să-i ţepuiască de valută şi electronice prin înscenarea unor raiduri ale poliţiei!). Înainte de această poveste, a fost însă gogoaşa servită lui Ceauşescu, cu „noua Yaltă” de la Malta unde serviciile secrete americane şi ruseşti s-ar fi pus de acord cu răsturnarea măreţului conducător, atotştiutor, înţelept şi drept1. Într-o mizerie de ceaslov hagiografic, dl. Aurel Rogojanu, servitorul lui Iulian Vlad, ne răstoarnă în cap o găleată de minciuni şi manipulări menită să-l facă pe călăul securist, înmormântat cu onoruri militare, un erou de legendă. Între ele, o informare olografă, „în exemplar unic, strict secret”, prin care Iulian Vlad îl avertiza pe Ceauşescu de „complotul” de la Malta descris mai sus. Deşi eu cred că respectivul document scris de mână e o plastografie ordinară, încropită post factum, căci a-ţi imagina că prostovanii din aşa-zisul nostru contraspionaj ar fi putut şti ce s-a discutat pe vasul sovietic de război între Gorbaciov şi Bush, nu încape nicio îndoială că Ceauşescu, văzând cum se prăbuşesc conducerile comuniste în toată Europa, era convins că şi România va fi ţinta unei intervenţii străine. Iar pentru a mima profesionalismul, securiştii i-au întărit constant această spaimă, ca să se dea utili şi pentru a-şi conserva privilegiile. Încercarea de revoltă de la Iaşi, devoalată instantaneu de turnătorul nepot de Prim-secretar, a fost un pretext minunat pentru Iulian Vlad de a se împăuna cu rezolvarea situaţiei şi cu oprirea eroică a loviturii „coordonată de sovietici”. Necazurile însă abia începeau. După nici o zi, pornea revolta de la Timişoara, altă „intervenţie străină”, de care marii ofiţeri de „intelligence” au aflat abia la proces, ca justificare pentru crime. (Continuarea în ediţia din 6 ianuarie 2021 a Ziarului de Iaşi)

1 Situaţie în care se dădea alarma de război „Radu cel Frumos” şi se activa planul de rezistenţă în care prima ripostă, cu război de gherilă urbană, o dădea echipa „R” a Unităţii Speciale de Luptă Antiteroristă a Securităţii, formată din trăgători de elită cu un grad mare de autonomie, cei care aveau locuinţe secrete de unde protejau convoiul prezidenţial pe marile bulevarde, cu armament occidental de ultimă oră şi cu depozite secretizate în locaţii necunoscute. Dar despre asta, în episodul viitor!

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naţionale, Filiala Iaşi şi scriitor