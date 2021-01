„Te uită, cum trage-n Decembre...” (III)

Nu există până astăzi, la peste trei decenii de la evenimente, nicio probă concludentă care să sprijine teoria intervenţiei străine în decembrie 1989. Nici chiar banii pe care Laszlo Tökes i-a primit din Ungaria pentru a rezista în lupta sa contra ierarhiei reformate din România (colaboraţionistă cu regimul ca toate celelalte înalte feţe bisericeşti) şi pentru sprijinirea proiectului de apărare a satelor transilvănene ameninţate cu dispariţia (Operaţiunea „Villages Roumaines” fiind singura reacţie europeană vizibilă împotriva regimului Ceauşescu), nu pot fi argumente pentru povestea că „străinii au dat jos dictatura”. Dl Tökes avea un lung şir de scandaluri şi abateri disciplinare, de violenţe domestice şi agresiuni sexuale, care îi făcuseră un profil bine stabilit de om irascibil şi de bun manipulator al congregaţiei pe care o conducea. De aici conflictul cu episcopul reformat de la Oradea care îl tot mutase disciplinar de la Cluj la Oradea şi de la Oradea la Timişoara şi care acum îl transferase iar şi voia să îl evacueze silit din casa parohială chiar dacă era apărat de enoriaşi. Ştiau autorităţile româneşti aceste detalii? Nu încape nici cea mai mică îndoială asupra faptului că episcopul reformat acţiona dacă nu la instigarea atunci, cel puţin, cu ştiinţa şi aprobarea Securităţii şi a partidului. Atunci, vorba lui Iulian Vlad, „de ce nu s-a cunoscut, de ce nu s-a controlat, de ce ieri nu am avut informaţiile?”1 Pentru că la Timişoara, spre deosebire de Iaşi, s-au făcut mai multe greşeli, aşa cum le-a reproşat virulent Iulian Vlad subordonaţilor săi, după ce Elena Ceauşescu ştersese pe jos cu el înainte, la CC: „nu trebuia lăsată problema pe mâna organului de cult” - zbiară el la şedinţa din 17 decembrie, „trebuia dus [Tökes, n.n.] la mama dracului! Caz scăpat din mână şi prost condus”. Pentru ca apoi, să spună un lucru care l-a făcut pe Alexie să sublinieze fraza cu două linii: „era staţie de tramvai chiar acolo”. Într-adevăr, spre deosebire de Iaşi, unde staţia de tramvai din Piaţa Unirii a fost imediat anulată pentru ca să nu se mai strângă lumea, la Timişoara a fost omis acest aspect astfel încât poetul Ion Monoran a oprit tramvaiul în staţia din piaţeta unde era Biserica Reformată înconjurată de enoriaşi şi toţi oamenii din staţie, din tramvai şi din celelalte tramvaie care au venit mai târziu, s-au alăturat rezistenţilor într-un flash mob care i-a luat pe nepregătite pe securişti şi care, vorba securistului-şef, a făcut ca „conducerea să fie foarte afectată”! Indicaţiile cu care s-a încheiat şedinţa „trebuie acţionat imediat!” nu lasă nicio îndoială asupra responsabilităţii pentru crimele care au urmat.

Una din marile gogoşi cu care ne-a intoxicat Securitatea după 1990 a fost povestea cu predarea armelor şi sigilarea rastelurilor acestei instituţii, poveste menită să inocenteze poliţia politică de responsabilitea ei în crimele revoluţiei. În realitate, au fost descoperite la CNSAS procesele verbale de predare a armamentului către ofiţerii operativi, cu nume, serie de armă, număr de cartuşe, semnătură şi dată precum şi închiderea acestor ieşiri, cu armele predate înapoi, cu fum pe ţeavă şi în câteva cazuri alte arme decât cele preluate iniţial, prin procese verbale de preluare din 27 decembrie 1989. Căci comunismul era un sistem hiperbirocratic şi toată lumea se acoperea de hârtii. Minciuna vânturată de securişti se bazează pe acţiunea lui Iulian Vlad după decolarea elicopterului, la ora 12.09, când acesta, profitând de haosul din CC, dă ordinul prin tehnica operativă specială existentă acolo ca în toate inspectoratele judeţene să se sigileze rastelurile şi să fie distruse dosarele aflate pe rol, în birouri2. Dacă la Timişoara oamenii nevinovaţi au fost ucişi de armată şi de securişti în civil strecuraţi în mulţime, iar la Bucureşti în noaptea de 21 spre 22 responsabilitatea pentru crime o poartă generalul „erou” Milea, pentru morţii de după 22 decembrie lucrurile rămân încă încurcate. Cea mai plauzibilă şi documentată versiune este tipărită în volumul amplu intitulat Trăgători şi mistificatori. Contrarevoluţia Securităţii în decembrie 1989, Iaşi: Polirom, 2019, datorat lui Andrei Ursu şi Roland O. Thomasson în colaborare cu Mădălin Hodor. Volumul pleacă de la cercetarea exhaustivă făcută asupra surselor deschise referitoare la evenimentele din decembrie de către Richard Andrew Hall, finalizată într-o teză de doctorat susţinută la Universitatea din Indiana, Bloomington şi care l-a propulsat apoi (până astăzi!) în poziţia de analist CIA pentru Europa de Est. În plus faţă de această laborioasă sistematizare a informaţiilor din open sources, deschiderea arhivelor secrete americane după 25 de ani şi posibilitatea cercetării lor (chiar cu anonimizările de rigoare) la National Security Archives in Washington DC a oferit, probabil, informaţii care, coroborate, au construit teoria autorilor. Aceştia au putut şi proba, cu ajutorul documentelor CNSAS descoperite şi studiate de Mădălin Hodor, o interpretare a faptelor pe care şi eu o consider cea mai plauzibilă. Aş mai adăuga la explicaţiile lor pertinente un fapt cheie, după părerea mea, în înţelegerea închegării masei critice de oameni: şi la Timişoara, şi la Bucureşti acest lucru s-a întâmplat pe marile platforme industriale, dimineaţa, când s-au întâlnit schimbul de noapte cu cel ce trebuia să îi ia locul şi când oamenii au vorbit despre crimele din noaptea precedentă (16 decembrie la Timişoara şi 21 decembrie la Bucureşti). Aceştia au constituit grosul coloanei de demonstraţi la care s-au tot adăugat oameni, pe care armata nu a mai îndrăznit să-i oprească şi care au ajuns în Piaţa CC-ului în număr impresionant astfel încât, deşi înarmate până în dinţi, trupele de securitate ale generalului Neagoe (Direcţia a V-a, SPP-ul de azi) nu au mai îndraznit să deschidă focul. Ceauşescu însuşi, care era amăgit că e iubit de clasa muncitoare s-a grăbit să fugă acceptând operaţiunea de salvare coordonată de Direcţia a Va şi deturnată apoi de Stănculescu, cel care preluase comanda Ministerului Apărării şi i-a ordonat pilotului să aterizeze cu ceauşeşti cu tot. Din momentul decolării elicopterului prezidenţial se intra într-unul dintre scenariile de salvare a dictatorului. Fusese deja declanşată alarma „Radu cel Frumos”, cu ieşire şi muniţie de război, „starea de necesitate” o declarase Ceauşescu încă în cursul dimineţii şi, conform urechiştilor din Securitate, era în desfăşurare o „intervenţie străină” ceea ce genera activarea planului Z-Z („sfârşitul sfârşitului”) în care echipa „R” din cadrul trupelor USLA intra în acţiune pentru a porni războiul de rezistenţă. Ea era alcătuită din trăgători de elită, foşti campioni naţionali de tir de la Dinamo, cei care asigurau traseul când trecea cuplul dictatorial pe marile bulevarde (din locuinţe conspirative), cu armament occidental de ultimă oră, cu gloanţe dum-dum, cu locuri secrete de adăpost, alimente şi muniţie, antrenaţi pentru război de gherilă şi cu un grad mare de autonomie. Aceştia au fost „teroriştii” care, cum perfect a intuit canalia de Brucan, au tăcut după asasinarea lui Ceauşescu3. S-au activat ei automat sau cineva le-a dat ordin în acest sens atunci, la ora 12.09? Dacă vreţi să vă formaţi o părere pe baze documentare serioase, credibile şi plauzibile, citiţi cartea celor trei. E pasionantă şi s-ar putea să vă faceţi de multe ori semnul crucii. Dacă nu, rămâneţi sănătoşi cu ce credeţi că ştiţi!

1 Istoricul Mădălin Hodor a descoperit în dosarele CNSAS un document excepţional de care nu aveau cum să ştie cei care au cosmetizat actele referitoare la revoluţie: agenda de şedinţă, înseriată şi numerotată cum o cerea legea, a gen.-maior. Ştefan Alexie, secretar de stat şi adjunct al lui Iulian Vlad, membru în Consiliul Securităţii Statului, organul de conducere colectiv al instituţiei. Notarea în agendă era proba că au luat la cunoştinţă şi aprobat deciziile organului de represiune (şi, bineînţeles, că responsabilitatea revine celui care a dat ordinului nu celui care l-a executat!). Citatele sunt preluate de la Mădălin Hodor care le-a publicat în mai multe locuri. Aici, dintr-o postare pe FB din 16 decembrie 2020.

2 Aşa poate află şi arhivarul revoluţiei, domnul Marius Mioc, de ce nu sunt la CNSAS dosare cu arestaţii de la Iaşi din 14 decembrie

3 Ce s-a întâmplat cu ei după aceea, tare mi-ar plăcea şi mie să ştiu! În orice caz, îmi pare extrem de plauzibil că unul dintre ei l-a ucis la Chicago pe Ioan Petru Culianu, la ordinul Bucureştiului.

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naţionale, Filiala Iaşi şi scriitor