A trecut glonțul pe la ureche! Poli s-a impus norocos, cu mari emoții, în fața unei trupe foarte modeste, după un meci de județeană, cu un final dramatic

Poli: J. Fernandez – Todoroski, Guilherme Soares, Samayoa, Ispas – Gouet, Bordeianu – Gheorghiță (78 Ștefanovici), Roman (78 Marchioni), V. Gheorghe (67 Tailson) – Kamberi (90+11 Florin Ilie).

Antrenor: Emil Săndoi.

Unirea: D. Rusu – Medina (57 Dorobanțu), Antoche, Pospelov, C. Toma – Coadă (46 Perianu), Pacionel (79 Filip Ilie) – Aganovic, Afalna (65 S. Camara), Vlăsceanu (46 Purece) – Gele.

Antrenor: Adrian Mihalcea.

Cartonașe galbene: Ispas (70), Samayoa (90+15) – Medina (36).

Arbitri: Radu Petrescu; Marius Marchidanu, Nicușor Marin.

1-0, min. 24: Roman a executat un corner de pe stânga la bara a doua, Gheorghiță, scăpat de Afalna, a reluat, din careul mic, cu capul, mingea, care a trecut printre picioarele lui Medina, intrând în plasă.

Luni seară, Poli a avut, pe hârtie, o misiune facilă în tentativa de a se poziționa într-o zonă călduță a clasamentului primei ligi cu două etape înainte de finalul turului sezonului regulat. Pentru aceasta, trupa antrenată de Emil Săndoi trebuia să treacă pe teren propriu de, probabil, cea mai modestă formație din campionat, nou-promovata Unirea Slobozia, grupare care acumulase un singur punct în ultimele patru runde.

Patru minute de fotbal în prima repriză

Cine se aștepta ca Iașul să defileze în fața ialomițenilor s-a înșelat amarnic!

Faptul că Politehnica nu a prins o zi grozavă și că meciul va semăna cu un duel cu nuanțe de Plugari sau Scobinți a fost anunțat din prima repriză. În care, practic, s-a jucat un fotbal mai aproape de Liga I doar vreo patru minute, în intervalul minutelor 24-27. Atunci, Iașul a deschis scorul, cu noroc, după o fază fixă, prin Gheorghiță (min. 24), la primul șut pe poartă al meciului (!), a mai bifat al doilea și ultimul șut cadrat al actului întâi peste două minute, prin Ispas, și a mai avut o încercare bună, semnată Gheorghiță, de la 19 metri, în minutul 27, care a trecut peste poartă.

În rest, a fost un joc surd, orb, mut, cu Poli superioară Unirii (în afara celor trei șuturi amintite, gazdele au mai avut o încercare în afara porții și două cornere) doar pentru că oaspeții au fost la pământ. Chiar dacă au avut în unele momente inițiativa, faptul că ialomițenii au avut un singur șut, pe lângă poartă, și zero cornere spune totul.

Și repriza secundă a fost de doi bani

Cei 3565 de spectatori care au sperat că vor vedea măcar câteva picături de fotbal în repriza secundă s-au dovedit a fi naivi. După ce golul lui Gheorghiță, din minutul 49, a fost anulat prompt din cauza ofsaidului din care a plecat pasatorul Kamberi, decizia asistentului Marin fiind validată abia după trei minute de analiză VAR, meciul a intrat într-o gaură neagră. Primul șut pe poartă de după odihnă a apărut abia în minutul 72, când, practic, Aganovic i-a pasat lui Fernandez dintr-o lovitură liberă din lateral stânga, peste trei minute, Pospelov, cu capul, trimițând o nouă minge pe poartă pe care ar fi apărat-o și un copil de grădiniță. În aceste condiții, prima și singura ocazie de gol din timpul regulamentar a fost cea a lui Gheorghiță, din minutul 77, apărută după un corner oarecum asemănător cu cel de la faza golului, noul „cap” din careul mic al marcatorului fiind însă parat de Pacionel. A fost singurul șut pe poartă din repriza secundă pentru Poli, care apoi a intrat total în tranșeele pe care le-a săpat după pauză.

Prelungiri nebune în Copou

Lipsa totală de dramatism a partidei a devenit amintire în prelungiri. Mai întâi, profitând de faptul că Săndoi nu a mutat eficient pentru a combate jocul simplist al oaspeților, bazat pe o ploaie de centrări către cei doi masivi atacanți de meserie pe care Mihalcea s-a bazat pe final, Unirea a egalat în minutul doi de prelungiri în viziunea asistentului Marchidanu și a „centralului” Petrescu. După șapte minute, din camera VAR, unde au stat Horia Mladinovici și Sebastian Gheorghe, a venit însă salvarea, reușita fiind anulată pentru un ofsaid mic în care s-a aflat marcatorul Filip Ilie.

Emoțiile Politehnicii nu s-au oprit însă aici, deși, pe final, un stoper, Florin Ilie, i-a luat locul unicului atacant. În minutul 14 de prelungiri, Ștefanovici, introdus ciudat în locul activului Gheorghiță, a ridicat total aiurea brațul la o nouă reluare cu capul a lui Filip Ilie, iar arbitrul Petrescu a acordat un penalty care, după două minute de parlamentări a fost executat. Modest. Fernandez a putut para astfel șutul lui Toma, iar Poli a obținut o victorie chinuită, norocoasă, dar extrem de importantă, care a dus-o la două puncte de play-off.

Declarațiile tehnicienilor

Emil Săndoi: „Sunt mulțumit de rezultat și de evoluția echipei în cea mai mare parte a jocului. Mă nemulțumesc ultimele minute și cum au intrat unii jucători care trebuiau să aducă prospețime, luciditate. Am gestionat foarte bine partida până spre final, apoi ne-am bramburit, n-am fost lucizi. Astfel, adversarul ne-a dominat și ne-a pus mari probleme cu mingile lungi cu care a jucat. În plus, am făcut un henț inexplicabil la ultima fază. Până la urmă e foarte important că nu am luat gol și am câștigat. Sunt mulțumit de punctele acumulate în cele cinci meciuri de când sunt la Poli (n.r. – zece puncte)”.

Adrian Mihalcea: „ Am fi meritat un punct. Am început slab meciul, fără agresivitate, nu am fost în stare să ajungem la poarta adversă în prima repriză. La pauză am schimbat inspirat, am riscat, am adus mai mulți jucători în preajma careului, am avut dăruire și a apărut un final extrem de palpitant. VAR-ul însă m-a sleit de puteri. La golul anulat a fost a șasea decizie VAR împotriva noastră din acest campionat. Șase din șase! Am mai ratat apoi și un penalty… Eu sunt călit rezist, am trăit și acel 4-5 din Dinamo – Foresta. Nu dezarmăm, toate aceste lucruri se vor întoarce. Nu sunt supărat pe Toma că a ratat penalty”.

