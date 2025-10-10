A treia zi de hram astăzi la Iași: Zeci de mii de pelerini au trecut deja pe la raclă/FOTO

Tot mai mulți pelerini se alătură în aceste zile hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Este a treia zi a pelerinajului, iar de la debutul evenimentului zeci de mii de credincioși s-au închinat la raclă, în timp ce alte câteva mii se află încă la rând.

În ultimele 24 de ore, fluxul a crescut semnificativ, iar timpul de așteptare a ajuns să depășească trei ore. Ieri dimineață, peste 3.000 de persoane se aflau în așteptare, rândul întinzându-se până pe stradela Uzinei, în zona stâlpului 23. Miercuri, în prima zi de hram, la aceiași oră, coada de închinători ajungea până dincolo de intersecția străzilor Sfântul Andrei și Ipsilanti Vodă.

Ceai și mâncare pentru pelerini

Anul acesta, peste 30 de restaurante, cafenele și firme de catering din Iași și împrejurimi se implică în primirea pelerinilor veniți la pelerinaj, dublu față de anul trecut, când au fost 14 parteneri.

Cortul unde ceaiurile sunt oferite gratuit este situat pe Strada GM Cantacuzino, la ieșirea din curtea Ansamblului Mitropolitan. Reprezentanții Spitalului și Policlinicii „Providența” au împărțit gratuit, anul trecut, 55.000 de pahare cu ceai. Acum sunt pregătiți pentru a suplimenta această cantitate dacă va fi cazul.

De asemenea, pentru ca pelerinii să poată primi informațiile necesare privind programul și organizarea, Arhiepiscopia Iașilor a pus la dispoziție două numere de telefon – 0757.579.100 și 0757.033.466, disponibile pe întreaga durată a pelerinajului, între 8 și 15 octombrie. Pe portalul doxologia.ro și pe site-ul mmb.ro, este afișată permanent, în timp real, poziția actuală a capătului rândului, amplasat pe traseul tradițional.

Momente aparte în weekend

Weekendul se anunță a fi marcat de un flux tot mai mare de pelerini care ajung la Iași, odată cu apropierea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Atmosfera de rugăciune și credință va fi întărită de două momente deosebite, cu profundă încărcătură spirituală.

Sâmbătă, 11 octombrie, la ora 23.30, vor fi întâmpinate pe aeroportul din Iași moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Tesalonic, Grecia. La scurt timp, în jurul orei 23.50, racla cu sfintele moaște va fi adusă la Catedrala Mitropolitană, unde va fi așezată alături de racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Astfel, pelerinii care sosesc în număr tot mai mare vor avea binecuvântata ocazie de a se închina ambelor odoare sfinte, într-o atmosferă de profundă evlavie și comuniune spirituală.

Duminică, 12 octombrie, de la ora 19.00, va avea loc procesiunea „Calea Sfinților”, un moment așteptat de rugăciune și bucurie duhovnicească, în cadrul căruia sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama vor fi purtate prin centrul orașului, în cântări și rugăciuni, spre binecuvântarea întregii comunități.

Publicitate și alte recomandări video