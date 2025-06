Un milion de dinți pleacă anual din Iași. Cum a ajuns cel mai mare laborator de tehnică dentară din România să rivalizeze cu China, India și Pakistan

Dar asta nu înseamnă că s-a retras. „Sunt în continuare aici, angajat. Mă ocup de management. Trei luni iau pauză și nu iau nicio decizie. Sunt participant activ acum în compania care a cumpărat aici.” Pauza e mai degrabă o repoziționare. Un moment de respiro după o perioadă în care creșterea firmei s-a făcut sub o presiune constantă: credite, salarii mari, extindere, digitalizare, internaționalizare.

Cum a ajuns totuși antreprenorul Dan Drăghici să pună pe picioare și să transforme un laborator de tehnică dentară, o afacere care în România e mai mult un business de familie, într-o „fabrică de dinți”? Am vizitat Drăghici Dental și, printre maldăre de mulaje și zgomot de freze care-ți strepezește dinții, am aflat întreaga poveste.

La 44 de ani, Dan Drăghici se poate lăuda cu mai multe experiențe unice. Ca student, a lucrat în Gima, primul supermarket din România. Apoi, după absolvirea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, s-a angajat la Rompetrol. În perioada de început, atunci când nimeni nu ave nicio idee despre ce va deveni businessul lui Dinu Patriciu.

„În perioada aceea Rompetrol nu avea nicio stație. Patriciu cumpărase atunci Petromidia și urma să facă stații. Eu am făcut parte dintr-o echipă mică, eram opt în toată România, și am făcut magazinele astea, Hey. În cei zece ani cât am fost acolo niciodată nu am rămas pe aceeași poziție. Am fost supervisor, după care am făcut francize, apoi am avut grijă de stații, după care m-am poziționat la vânzări. Apoi, la prima ofertă de exit, am decis să fac un credit cu Raluca, soția mea, și să deschidem un laborator de tehnică-dentară. Ea era atunci studentă, termina și am zis că mai ajut eu”, a povestit Dan Drăghici.