​Under 21: România câștigă fără probleme în Malta, scor 3-0

Naționala Under 21 de fotbal a României s-a impus fără probleme împotriva Maltei, în deplasare, scor 3-0. În urma acestui rezultat, tricolorii conduși de Adrian Mutu rămân pe poziția secundă în grupă, după Danemarca.

Au marcat: Man '6, Costache 41' penalti, Haruț '83.

​S-au disputat vineri:

Malta vs România 0-3

Irlanda de Nord vs Danemarca 0-1

Finlanda vs Ucraina 0-2

Cum arată clasamentul Grupei 8:

1 Danemarca 19 puncte

2 România 16

3 Ucraina 7

4 Finlanda 7

5 Irlanda de Nord 6

6 Malta 1.

Următorul meci al naționalei Under 21 va avea loc cu Ucraina, pe 9 octombrie, în deplasare.

Vor avea loc:

9 octombrie 2020:

Irlanda de Nord vs Finlanda

Ucraina vs România

Malta vs Danemarca

13 octombrie 2020:

Irlanda de Nord vs Ucraina

România vs Malta

Danemarca vs Finlanda

Noiembrie 2020:

Malta vs Ucraina

Noiembrie 2020:

Ucraina vs Irlanda de Nord

România vs Danemarca

Malta vs Finlanda

La turneul final european se vor califica câștigătoarele celor nouă grupe și cele mai bune 5 formații clasate pe locul al doilea.