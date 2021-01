A venit iarna, începe returul

La o dată atipică pentru fotbalul nostru,returul sezonului regulat al Ligii I ia startul şi, ca de obicei, belelele &incertitudiniel curg gârlă. După ce s-a travestit în perioada sărbătorilor în toamnă, taman acum Baba Iarna (sau Lady Winter pentru cosmopoliţi) a început să-şi arate colţişorii îngheţaţi întâi prin sudul ţării şi apoi peste tot şi taman acum trebuie să înceapă campionatul şi nu oricum, ci la foc automat, trei etape în zece zile şi asta pentru că în primăvară avem Euro2020(1) pe care îl organizăm şi noi, chiar dacă nu suntem calificaţi. Apoi mai sunt meciuri în preliminariile Cupei Mondiale, care cer şi ele date şi sistemul ăsta cu play-off (out) cade ca naiba pe un asemenea ambient. Parcă răsar la orizont terenuri impracticabile, intemperii atmosferice,meciurl amânate etc. Şi să nu uităm recenta noastră prietenă, pandemia , care poate crea oricând probleme. De fapt, probleme sunt înainte de a începe paranghelia (meciul Viitorul – Hermannstadt 2-1 aparţine grelei moşteniri a turului): unul dintre meciurile cele mai aşteptate ale etapei inaugurale, FCSB – Astra s-ar putea să nu mai fie, întrucât este posibil ca echipa becaliană să fie obligată să intre în carantină două săptămâni, după fudulia de excursie în Turcia, iar o serie de trei meciuri amânate este o misiune imposibilă pentru acest campionat strâns cu uşa. Nu-i vorbă, victoria FCSB nu se pune la îndoială, e o prietenie strânsă pe-acolo, Budescu de la Astra joacă doar când vrea şi probabil n-o să vrea. Aşa că degeaba speră Craiova şi Clujul să se apropie, chiar dacă joacă acasă cu adversare incomode. Singura speranţă a lor poate sta în vreo masă verde, dar nu-i frumos de gândit astfel. Oricum, vor fi bătălii strânse chiar şi în afara podiumului, zona play-off (out) sau zona retrogradării. Ar fi interesant de văzut cum se prezintă orfelinii de la Dinamo în curtea vecinilor sibienilor, ar trebui de văzut frumoasa doamnă UTA în faţa tinerilor cavaleri de la Viitorul, după ce în ultimele etape i s-au scuturat, toţi trandafirii. E interesant şi meciul necăjiţilor de la Mediaş, Gaz Metan-Voluntari. Este o etapă în care e greu de dat un solist. Singura excepţie e FCSB – Astra, dar a apărut şi marea întrebare: se joacă?

Programul etapei a XVI-a (12-15 ianuarie)

Marţi: Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari (ora 17:00, în tur, 1-2); CSU Craiova – Sepsi Sfântu Gheorghe (19:45, 1-0).

Miercuri: Chindia Târgovişte – Politehnica Iaşi (17:00, 0-1); FC Hermannstadt – Dinamo (19:00, 1-1).

Joi: FC Botoşani – FC Argeş (17:00, 3-2); CFR Cluj – Academica Clinceni (20:00, 2-1)

Vineri: UTA – FC Viitorul (17:00, 1-1); FCSB – Astra Giurgiu (20:00, 3-0).

Partidele sunt transmise de canalele Look, Digi şi Telekom.

Clasament

1.FCSB 15 11 1 3 37-15 34 (^13)

2.Craiova 15 10 2 3 19-9 32 (^11)

3. CFR 15 9 4 2 18-6 31 (^7)

4. Sepsi 15 7 6 2 24-13 27 (^6)

5. Clinceni 15 6 7 2 16-10 25 (^1)

6. Viitorul 15 5 5 5 21-20 20 (-4)

7. Chindia 15 5 5 5 12-12 20 (-1)

8. Botoşani 15 4 6 5 21-22 18 (-3)

9. UTA 15 4 5 6 13-25 17 (-4)

10.Astra 15 4 4 7 21-21 16 (-8)

11.Dinamo 15 4 4 7 18-18 16 (-8)

12.Mediaş 15 5 1 9 19-2616 (-5)

13.Voluntari 15 4 3 8 20-25 15 (-9)

14.FCH 15 3 6 6 17-23 15 (-6)

15..Poli Iaşi 15 4 2 9 14-35 14 (-10)

16.FC Argeş 15 2 5 8 14-24 11(-13)

Golgeteri: Man (FSCB) – 12; Tănase (FCSB), Keita (FC Botoşani) - 9: Dumitru (Gaz Metan), Budescu (Astra), Luckassen (Viitorul) – 7.