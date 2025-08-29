A venit votul salvator! Parcul Industrial de la Lețcani, blocat politic de luni bune în CL Lețcani, poate fi pus „în priză”. Care sunt noile condiții impuse?

Consiliul Local Lețcani a trecut în sfârșit terenul parcului la județ, iar licitațiile de concesionare a parcelelor pot fi lansate. Între timp, Consiliul Județean a plătit și pentru rețeaua electrică de putere necesară viitorilor chiriași ai parcului. Ce urmează?

Cu aplauze și voioșie, consilierii locali din Lețcani au fost ieri de acord în unanimitate cu trecerea din domeniul public al comunei în domeniul public al Consiliului Județean a terenului Parcului Industrial. Era necesar votul a două treimi dintre cei 15 aleși, pentru că este vorba de un transfer de patrimoniu, însă în ultimele luni aleșii opoziției au condiționat votul de obținerea unor facilități pentru comună și bugetul local.

Odată înlăturat acest impediment prin includerea în proiectul de hotărâre a prevederilor solicitate, Consiliul Județean poate să lanseze licitațiile de concesionare a parcelelor pe 49 de ani. De fapt, mai întâi trebuie oficializat transferul printr-un proces-verbal de predare/primire, care, potrivit hotărârii proaspăt adoptate, trebuie făcut în termen de 60 de zile.

Pentru cei din Lețcani, dar fără știrea lor

Locuitorii comunei nu au avut însă acces la conținutul proiectului de hotărâre. Deși legea impune publicarea acestor documente cu cinci zile înainte de data programată a ședinței ordinare a Consiliului Local, pagina de internet a Primăriei Lețcani nu menționa nicăieri că un teren de 18,6 hectare va dispărea din patrimoniul comunei. Mai mult decât atât, și dispoziția primarului Stelian Turcu de convocare a Consiliului Local în ședință ordinară în data de 28 august, cu ordinea de zi a reuniunii de plen, era secretă.

O mică amenințare dacă nu se ating câteva jaloane în decurs de trei ani

Cu o zi înaintea ședinței, consilierii locali din opoziție au impus câteva condiții la dezbaterea proiectului de hotărâre în comisiile de specialitate. Ele au fost citite de primarul Stelian Turcu în plen. Una dintre prevederi este acordarea unui termen de 36 de luni de la predarea/primirea terenului pentru realizarea a cel puțin cinci investiții în Parcul Industrial sau crearea a cel puțin 400 de locuri de muncă. În caz contrar, „Consiliul Local Lețcani va decide asupra reîntregirii domeniului public al comunei cu imobilele (terenurile, n.r.) care fac obiectul acestei hotărâri”, precizează documentul votat ieri.

Consiliul Județean va trebui apoi să reevalueze terenurile primite în administrare „utilizând serviciile unui evaluator autorizat și va informa CL Lețcani cu privire la rezultatul acestui proces”.

10 la sută din acțiuni merg la Lețcani. Pe gratis, spune primarul

Chiar dacă profitul societății care administrează parcul va fi unul mic, cum anticipează șefii CJ, o parte din el va trebui investit pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere (drumuri, trotuare, stații de transport public), a serviciilor publice etc., prevede hotărârea adoptată ieri de Consiliul Local Lețcani. „Vom avea cel puțin trotuare la Bogonos și la Tabăra de Vară, pentru că oamenii de acolo le așteaptă de mai bine de 30 de ani”, a intervenit o consilieră cu optimism.

Cele 18,6 hectare vor putea fi folosite doar în scopul declarativ al proiectului de parc industrial, o schimbare de destinație putând fi totuși făcută „doar cu acordul Consiliului Local Lețcani”.

Părțile sociale deținute de CL și CJ în proiect nu pot fi transferate către terți fără consimțământul explicit al CL Lețcani, care își rezervă dreptul de a face diligențele pentru a obține până la 10 la sută din capitalul social. Părțile vor prezenta soluția juridică la (sediul) CL Lețcani în termen de șase lui de la emiterea prezentei hotărâri, se arată în documentul adoptat la Lețcani. Primarul comunei pare să fi așteptat acest moment ca să pună cireașa pe tort: „Astăzi am discutat cu dl. Dangă (Marius Dangă, vicepreședintele Consiliului Județean, n.r.), care mi-a spus că acordarea acestor părți va fi gratuită”, a spus Stelian Turcu.

Mesaj pentru firme: sediul social în Lețcani și măcar un angajat din zece să fie din comună

„În documentele întocmite pentru închirierea spațiilor Parcului Industrial se va avea în vedere asigurarea promovării unei cerințe precum angajarea unui procent situat între 10 și 30 la sută din personal în funcție de profil cu precădere având domiciliul în comuna Lețcani”, subliniază hotărârea adoptată. Accentul este pus pe producție, servicii și cercetare și mai puțin pe logistică (depozitare).

Unul dintre cele mai importante articole dintre cele zece ale hotărârii este impunerea în caietul de sarcini a unei prevederi ca sediul social al companiilor care vor concesiona terenuri în Parcul Industrial să fie obligatoriu stabilit pe teritoriul comunei Lețcani. „Ca să primim impozitele și celelalte taxe la bugetul comunei noastre”, a explicat primarul.

La anul vin și primii concesionari, și energia electrică în rețea

Odată adoptată hotărârea, licitațiile pentru concesionarea parcelelor în parc ar putea să fie lansate la începutul anului viitor, declara președintele CJ Costel Alexe cu două zile în urmă.

Pe de altă parte, la ultima ședință a CL Lețcani, din iulie, el avertiza că „nu putem avansa sub nicio formă dacă nu reușim să facem această trecere din proprietatea UAT Lețcani în proprietatea CJ Iași (în domeniul public, de fapt, n.r.). Pentru că, vă mărturisesc, ori îi facem ceva, ori va trebui băgăm o stână de oi pe amplasament pentru că cresc efectiv buruieni acolo”, le-a spus Costel Alexe consilierilor locali.

Între timp, consilierii județeni au fost de acord cu alocarea de 5,5 milioane de lei pentru racordarea Parcului Industrial la o rețea electrică de putere mare. Este vorba de o putere maximă preconizată de 8,4 MW, care va fi asigurată în două etape: 2,4 MW din aprilie anul viitor și 6 MW până la sfârșitul anului 2027.

Publicitate și alte recomandări video