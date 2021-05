Mai mulţi prieteni m-au întrebat, în urmă cu ceva vreme, dacă n-am de gând să-mi scriu memoriile. Le-am răspuns, în glumă, că încă n-am vârsta potrivită pentru un asemenea demers. Acum, când - din păcate - îndeplinesc acest criteriu, mă menţin pe poziţie. Atitudinea mea are mai multe explicaţii, pe care voi încerca să le detaliez în cele ce urmează. Evident, prima întrebare care se ridică în cazul autorilor de scrieri autobiografice este dacă viaţa şi personalitatea lor merită să facă trecerea de la sfera privată la cea publică. Sigur, nu este obligatoriu să fi avut o existenţă plină de evenimente spectaculoase sau dramatice: o viaţă interioară bogată poate compensa banalul cotidian. În ce mă priveşte, am trăit - ca atâţia alţii - momente fericite, încercări dureroase, am călătorit, am frecventat medii variate, am cunoscut o sumedenie de scriitori, pictori, actori, am avut parte de experienţa traumatizantă a spitalului etc., etc. Sunt toate acestea „materie” suficientă pentru o retrospectivă autobiografică? E posibil, dar fiecare dintre noi are propria poveste şi mulţi pot pretinde că experienţele lor sunt incomparabil mai complexe şi mai interesante. Şi câţi oameni nu cred, cu convingere, în clişeul „viaţa mea e un roman”.

Chiar aşa, Viaţa mea e un roman, şi-a intitulat Adrian Păunescu un volum de poezii din 1987. Romancierul Nicolae Breban a ales pentru memoriile sale un titlu scurt şi percutant: Viaţa mea. Un scriitor francez contemporan ce are un uriaş succes de public (peste 32 de milioane de exemplare vândute), Guillaume Musso, are o carte cu un titlu passe-partout: Viaţa e un roman. Ce putem deduce de aici? Că o existenţă e cu atât mai pasionantă cu cât îşi însuşeşte unele din atributele ficţiunii. Această raportare la ficţiune e oarecum curioasă întrucât discursul autobiografic îşi propune, în principiu, să respecte adevărul faptelor. Problema e că acest adevăr poate fi, involuntar sau cu bună ştiinţă, deformat. Un cunoscut teoretician al genului, Philippe Lejeune, a introdus conceptul de „pact autobiografic”, semnificând - printre altele - că cititorul dă crezare adevărului aşa cum îl prezintă autorul. E, de fapt, o convenţie, pentru că subiectivitatea autorului poate interveni oricând, iar cititorul nu are decât rareori posibilitatea să verifice adevărul celor relatate. Celălalt punct nevralgic al discursului autobiografic (jurnale, autobiografii, memorii) este sinceritatea. Şi aici trebuie să-l credem pe autor pe cuvânt, în absenţa unor mijloace de „control”. Sigur, sunt şi cazuri evidente de megalomanie, de travestire - grosolană ori mai subtilă - a realităţii, dar de regulă trebuie să pornim de la ideea (de la iluzia?) că autorul este sincer.

M-am gândit la aceste lucruri stimulat şi de lectura proaspătă a două noi volume din Jurnalul lui Mircea Zaciu. Profesor universitar la Cluj, istoric literar, Zaciu (1928-2000) a emigrat în Germania, împreună cu familia, către finele anilor ’80. S-a stabilit la Bonn, dar, după 1990, a revenit des în ţară. A publicat mai întâi patru volume din Jurnal, corespunzând ultimului deceniu ceauşist. Autorul face acolo o adevărată cronică a vieţii literare şi înregistrează, totodată, degringolada societăţii româneşti „multilateral dezvoltate”. Cele două volume apărute acum au în vedere perioada dintre 1990-1994. De data aceasta ne vorbeşte un om frustrat, profund nefericit, lamentându-se că e părăsit de prieteni şi de foştii discipoli, negăsindu-şi locul nici la Bonn, nici la Cluj, exasperat la gândul că nu va putea duce la bun sfârşit opera vieţii lui, Dicţionarul scriitorilor români (pe care l-a coordonat alături de Marian Papahagi şi Aurel Sasu). E strâmtorat din punct de vedere financiar, ar vrea să călătorească, dar nu are mijloace, se simte nedreptăţit, face afirmaţii dure despre oameni care îi erau până nu demult prieteni. Trăieşte, de fapt, într-o permanentă depresie şi, în plus, are complicate (şi neaşteptate) probleme de ordin sentimental, despre care vorbeşte cu discreţie, dar, totuşi, suficient de transparent.

Nu avem motive să punem la îndoială sinceritatea autorului, dar am rămas, după lectura acestor două volume, cu un gust amar. Insistenţa cu care îşi clamează nefericirea începe să aducă a fixaţie egocentrică. Şi apoi, un astfel de jurnal este, fără doar şi poate, un jurnal pentru literaţi. Trebuie să ştii cine a fost Mircea Zaciu, trebuie să cunoşti mediile culturale, să ai habar de personajele pe care le judecă (adesea cu excesivă severitate). Fapt este că Zaciu consideră că notorietatea lui justifică publicarea sutelor de pagini ale Jurnalului.

Ca să revin la ce spuneam la începutul acestui articol: o atare convingere îmi e străină şi este exclus să mă auto-amăgesc că, povestindu-mi viaţa, am un mesaj important de transmis. Cu excepţia unei foarte scurte perioade din adolescenţă, n-am ţinut niciodată jurnal, m-am mulţumit să fac în agendă însemnări telegrafice, fapt care mă obligă acum la interesante exerciţii de memorie, deoarece încerc să reconstitui un eveniment sau un context pornind de la o simplă notaţie. Şi mai e ceva: ce îmi dă dreptul să fac publice întâlnirile cu diferite persoane, să redau spusele lor, să le cântăresc defectele şi calităţile, prin urmare să intru - cu o anume brutalitate - în viaţa lor?

Am expus aici o părere strict personală. Şi ca să nu existe nici o ambiguitate: nu ţin jurnal, nu-mi voi scrie memoriile, dar citesc cu plăcere şi cu interes - atunci când merită - jurnale şi memorii.

Alexandru Călinescu este profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor