„Violul“ între colegii de clasa a treia: a apărut filmarea care întoarce ancheta pe dos

Din filmare se vede clar că victima nu e constrânsă de ceilalţi doi copii. Totuşi, actul sexual cu un minor sub 14 ani este infracţiune, chiar dacă e consimţit. Numai că cei care au comis această “infracţiune“ sunt la rândul lor minori sub 14 ani, deci nici ei nu răspund penal. Dosarul penal va fi astfel închis, dar judiciariştii vin cu o ipoteză neaşteptată.

Un clip video intrat în exclusivitate în posesia jurnaliştilor de la “Ziarul de Iaşi”, şi care din motive evidente nu poate fi publicabil, răstoarnă toate datele din ancheta violului de la Răducăneni, unde protagonişti sunt trei puşti de 9, 10 şi 11 ani. După cum reiese în mod clar din imagini, violul este de fapt o joacă de copii, „consimţită“. Cel de 11 ani a filmat actul sexual în care copilul de 9 ani îl “agresează” pe cel de 10, iar acesta râde. Puştanii se joacă, însă actul sexual are loc, după cum se poate vedea în imagini.

În clipul video se poate vedea cum cei doi copii sunt surprinşi de cel de-al treilea în timpul actului sexual iar “victima” se ruşinează şi fuge. Culmea, clipul răstoarnă şi teoria cum că cel de 9 ani este prea puţin dezvoltat ca să aibă erecţie.

Copilul a mers acasă la părinţi şi s-a plâns că are dureri anale, iar mama acestuia a mers direct la poliţie. Cazul, şocant prin vârsta celor în cauză, a fost relatat zilele trecute de către “Ziarul de Iaşi”.

Copilul, luat din familie

În anchetă a apărut un clip filmat de unul dintre copii, la rândul lui agresor în acest caz penal înregistrat de poliţişti pentru infracţiunea de viol. În imaginile filmate de copilul de 11 ani se poate vedea explicit actul sexual anal dintre cel de 9 ani cu cel de 10 ani. Cei trei se află sub un pod din Răducăneni, iar actul sexual pare consimţit. În momentul în care “victima” observă că este filmată, aceasta se ruşinează şi fuge. În acest caz, actul sexual dintre cei trei pare acceptat de către victimă, ca fiind o joacă.

Cei trei protagonişti sunt prieteni, învaţă la aceeaşi şcoală, însă victima provine, din ce spun anchetatorii, dintr-o familie dezorganizată. De altfel, instituţiile de protecţie socială intenţionează să îl ia din familie pe acest copil.

Faptul a fost adus la cunoştinţa poliţiei de mama copilului abuzat. Acesta s-ar fi plâns părinţilor săi că are dureri anale, iar mama acestuia a decis să meargă la Poliţie, după ce micuţul i-a povestit cele întâmplate. Pe 28 august, oamenii legii au început ancheta. În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că la începutul lunii august, adică data filmării clipului, în timpul zilei, copilul a fost acostat pe stradă de către un coleg de-al său de clasă, Matei Răducu F., şi un coleg de şcoală din clasa a patra, Andrei Ştefănuţ N., care l-au condus sub un pod din localitatea Răducăneni şi, sub constrângere, l-ar fi violat fiecare câte o dată. Victima a mai povestit poliţiştilor că, după o săptămână, Andrei Ştefan N., cel care a filmat actul sexual de sub pod, l-ar fi abordat încă o dată şi a întreţinut un act sexual cu acesta, însă în altă locaţie.

“Copilul abuzat a fost transportat la Institututul de Medicină Legală Iaşi, unde medicii legişti au constatat că, în urma examinării preliminare, băiatul nu rămăsese cu leziuni în urma aşazisei agresiuni sexuale”, spun oamenii legii. În urma acestei concluzii, poliţiştii trebuie să demonstreze infracţiunea doar în urma unei anchete.

Probleme juridice

Chiar dacă imaginile arată că nu e vorba de o constrângere, actual sexual cu un minor sub 14 ani este infracţiune. Chiar şi aşa, copii de 9 şi 11 ani care l-au abuzat pe cel de 10 nu vor răspunde penal, deoarece sunt minori, iar cazul va fi clasat.

“Ar putea fi doar un caz civil, în sensul că părinţii celui abuzat ar putea da în judecată pe cei ai agresorilor. Ar putea obţine despăgubiri morale”, ne-a spus un poliţist judiciarist.