O nouă carte din colecţia Top 10+, Editura Polirom

Zen şi arta reparării motocicletei este una dintre cele mai importante cărţi din a doua jumătate a secolului XX, care a influenţat vieţile a milioane de cititori. Lungul periplu pe care un tată îl face alături de fiul lui prin nord-vestul Americii devine o odisee personală, emoţionantă, în care repararea motocicletei ne va dezvălui cum măiestria şi imaginaţia pot îmblînzi în cele din urmă tehnologia. Cu condiţia să devenim, după cum ne învaţă filosofia Zen, una cu faptele noastre.



DESPRE AUTOR

Robert M. Pirsig s-a născut în 1928, la Minneapolis. Are trei copii, rodul a două căsătorii, şi un IQ de 170, datorită căruia intră la universitate la numai cincisprezece ani. Studiază filosofia, îşi continuă studiile în Benares, dar inainte de aceasta, în 1946, se înrolează în armată şi luptă în războiul din Coreea. Zen şi arta reparării motocicletei, celebrul său roman filosofic, a intrat în Guinness Book of Records ca fiind cel mai răsunător bestseller cu cele mai multe respingeri de publicare primite din partea editurilor: 121. Zen şi arta repararii motocicletei a vîndut pînă în prezent mai bine de 5.000.000 de exemplare. În 1991, cînd primeşte o bursă Guggenheim, Pirsig îşi definitivează al doilea roman: Lila: An Inquiry into Morals, încă netradus în limba română. Se stinge la vârsta de 89 de ani.

