„Ziua liberă” la serviciu sau şcoală pentru cei care se vaccinează, pas important în Senat

Potrivit proiectului:

(1)Persoanele care se vaccinează impotriva Covid-19 beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:

a) o zi liberă plătită, care nu se include in durata concediului de odihnă, in ziua vaccinării, in cazul angajaţilor;

b) o zi scutire de frecvenţă, in ziva vaccinării, in cazul elevilor, studenţilor şi militarilor;

(2) Drepturile persoanelor prevăzute la alin.(1) se acordă pe baza documentelor justificative eliberate de instituţia de profil Ia care a fost efectuată vaccinarea.

(3) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin.(1) şi unul dintre părinţi in ziva vaccinării copilului Cu vârsta de până la 14 ani sau a copilului cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani.

Proiectul, inițiat de deputații USR PLUS Oana Țoiu și Radu Molnar, urmează să intre la vot final în plenul Senatului, care este primă Cameră sesizată în acest caz.