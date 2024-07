A7 – Costul per km în județul Iași, pe tronsonul Pașcani-Suceava: 26 mil. euro. Traseul exact dintre aceste două orașe

În aceste zile, va fi publicat anunțul și pentru cel de-al doilea lot. În total, 62 km care vor asigura continuitatea autostrăzii A7 spre nordul țării: peste 12 km sunt pe raza unor localități ieșene, inclusiv un viaduct cu o lungime de peste un kilometru în zona Pașcani.

Autostrada tranzitează județele Iași, Botoșani și Suceava, respectiv teritoriul administrativ al următoarelor localități: Pașcani, Valea Seacă, Lespezi, Tătăruși (Iași), Tudora (Botoșani), Dolhasca, Liteni, Fântânele, Udești, Verești, Dumbrăveni, Salcea și Suceava. CNAIR a lansat licitația la trei luni după ce indicatorii tehnico-economici ai investiției au fost aprobați de guvern.

Construcția autostrăzii presupune și lucrări de demolare ale unor construcții de pe raza județului Iași, respectiv 2 anexe ale unei ferme din Pașcani și alte 6 anexe de la o stână din Lespezi. De asemenea, în Tătăruși și Lespezi sunt necesare relocări de rețele de utilități, lucrări similare fiind și pe raza a trei comune sucevene (Dolhasca, Liteni și Verești).

Drumul rapid între Pașcani și Suceava are o lungime de 62 km, iar primul lot are 33 km. La un cost de 4,5 mld. lei al acestui tronson reiese un cost per kilometru de circa 26 mil. euro. „La începutul lotului, descărcarea acestui lot se va realiza în nodul rutier Pașcani, care aparține tronsonului anterior al autostrăzii A7, Bacău – Pașcani. La sfârșitul lotului, descărcarea se va realiza în sensul giratoriu de la DJ 208C, la nodul rutier Roșcani”, se precizează în caietul de sarcini aferent licitației.

Potrivit sursei citate, la punctul de final al lotului Pașcani – Roșcani vor fi executate două bretele astfel încât să fie asigurată atât ieșirea, cât și intrarea de pe autostradă, în cazul în care acest lot nu va fi finalizat simultan cu celălalt. „Antreprenorul lotului I va avea obligația de a realiza sensul giratoriu de la DJ 208C, precum și lucrările de amenajare a DJ 208C și a altor drumuri care intră în sensul giratoriu, pe o distanță de minimum 100 metri”, se precizează în document.

În ceea ce privește lotul II al autostrăzii (Roșcani – Suceava), în cazul căruia anunțul de licitație urmează să fie publicat săptămâna aceasta, descărcarea traficului în punctul nordic va fi asigurată pe DN 29, printr-un nod rutier care va va cuprinde inclusiv o legătură spre aeroportul sucevean.

În județul Iași vor fi construiți 12,3 km de autostradă

Pe teritoriul localităților ieșene incluse în proiect vor fi construiți 12,3 km, față de 6,5 km în Botoșani și 14,2 km în județul Suceava. Odată desprins din nodul rutier Pașcani (parte din A7), traseul Pașcani – Suceava continuă cu un viaduct care traversează o vale, un drum județean (DJ208) și linia ferată. Acest viaduct va avea o lungime de peste 1.000 metri.

Ulterior, traseul continuă în paralel cu DJ 208 și magistrala de cale ferată, iar până în vestul localității Heci, intersectează trei obiective: un drum comunal, râul Conteasca și DJ 208. La Heci este propus un nod rutier (la intersecția cu drumul județean 208F), care va asigura conectivitatea cu localitățile din apropiere.

„Traseul continuă cu un viaduct peste râul Trestioara, iese de pe teritoriul județului Iași și intră pe județul Suceava”, conform documentelor de licitație. Intrarea pe teritoriul județului vecin este propusă la intersecția cu un drum comunal (DC130A), iar, în mai puțin de un kilometru, este prevăzut un pasaj peste un drum județean (DJ 208S) și calea ferată, un pasaj cu o lungime de 900 metri.

„Traseul continuă pe Valea Siretului și merge aproximativ paralel cu calea ferată. Traversează râul Soimuzul Mare, după care ocolește localitatea Dolhasca prin partea de est și traversează râul Siret printr-un pod (circa 850 m, n.r.). În dreptul localității Dolhasca este propus un nod rutier”, potrivit CNAIR. Pe zona comunei Dolhasca vor fi construiți peste 14 km de autostradă – cei mai mulți din acest lot de pe teritoriul unei singure unități administrativ-teritoriale.

Nodul rutier va asigura conectarea la un drum județean (DJ 208I), iar, ulterior, traseul autostrăzii se desfășoară paralel cu acest drum pe o lungime de aproape 8 km, după care iese din județul Suceava și intra pe raza localității Tudora (jud. Botoșani) și, apoi, din nou în Suceava, pe raza localității Liteni (comuna Roșcani). Din acest punct, începe traseul celui de-al doilea lot, care urmează să fie scos la licitație.

