A8: greu de făcut. O companie din India cere „prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor” pentru un lot din drumul rapid

Încă o contestație a fost depusă pe unul din loturile ieșene. Autorul ei cere suspendarea procedurii până la soluționarea plângerii.

O nouă contestație a fost înregistrată pentru un lot al autostrăzii A8. Este vorba de segmentul Lețcani-Iași/DN24 – care de altfel a mai fost vizat de o contestație, respinsă în august. Dacă, atunci, firma ieșeană Demo Strade Group AG a contestat un factor de evaluare, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis reclamația, iar instanța a dat dreptate Companiei Naționale de Investiții Rutiere, acum plângerea vine din altă țară.

„O dată situată la un interval rezonabil de timp”

Ceigall India Limited, o companie de lucrări de infrastructură, contestă răspunsul primit de la CNIR prin care i s-a transmis că nu poate să participe la licitație. În vreme ce CNIR invocă lipsa unor acorduri cu țara asiatică, reprezentanții companiei indiene aduc în sprijinul lor alte decizii ale UE și chiar un precedent – o procedură de licitație derulată în 2023.

În consecință, contestatoarea solicită suspendarea „cu titlu de urgență” a licitației, anularea parțială a răspunsului nefavorabil la clarificări și emiterea unui nou răspuns, precum și „obligarea autorității contractante la prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor pentru o dată situată la un interval rezonabil de timp ulterior momentului emiterii noului răspuns la clarificări”.

Care este situația pe alte loturi din autostrada A8?

Data limită actuală de înscriere a ofertelor pentru acest lot de autostradă este 30 octombrie, cu un orizont de evaluare tehnică și financiară sfârșitul lunii februarie 2026. Procedurile de atribuire a contractelor pentru celelalte două loturi, Iași/DN24-Golăiești și Golăiești-Prut, sunt deja suspendate, deoarece în cazul lor Curtea de Apel Iași a decis în defavoarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Amintim că și pentru acestea a fost contestat acel criteriu de evaluare a ofertelor de care segmentul Lețcani-Iași/DN24 a „scăpat”.

Cât privește cele două loturi de autostradă de la Moțca la Lețcani, termenul de evaluare a ofertelor depuse (câte șase pentru fiecare) a fost amânat până în toamna anului viitor. Loturile respective, Moțca-Tg. Frumos și Tg. Frumos-Lețcani, ar putea să fie finanțate parțial prin mecanismul de înarmare a Europei, Security Action for Europe (SAFE), dar acest lucru urmează să fie decis la Bruxelles la sfârșitul lunii noiembrie.

