A8 și testul maturității: autostradă strategică sau proiect sacrificat până în 2031

România riscă să își amâne o parte din proiectele de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare și a reducerii fondurilor pentru investiții majore. În acest context, autoritățile sunt obligate să stabilească o listă clară de priorități.

România are, după 18 ani de apartenență la Uniunea Europeană, doar puțin peste 1.300 km de autostrăzi și drumuri expres (Figura nr. 1). În timp ce alte state și-au finalizat rețelele rutiere majore, la noi se discută acum despre o nouă prioritizare a proiectelor. Motivul: lipsa banilor și obligația de a reduce deficitul bugetar sub 3% până în 2031.

România riscă să își amâne o parte din proiectele de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare și a reducerii fondurilor pentru investiții majore. În acest context, autoritățile sunt obligate să stabilească o listă clară de priorități.

Orice politică sau propunere de prioritizare consider că trebuie să ia în calcul, cel puțin, următoarele elemente:

Respectarea MasterPlanului General de Transport și a Planului Investițional 2021-2030 – documente strategice și de planificare investițională Finalizarea coridoarele de transport principale (TEN-T Core) până în 2030, conform Regulamentelor și Orientărilor Uniunii Europene Asigurarea unui echilibru investițional în timp și spațiu, cu maximizarea eficienței economice rezultate Crearea unui climat investițional predictibil în infrastructura de transport pentru a asigura încredere mediului antreprenorial și constructorilor

Cum România trebuie să reducă deficitul bugetar sub 3% până în 2031, este de așteptat ca autoritățile să fie obligate să revizuiască lista de investiții. În acest context, am realizat o analiză asupra principalelor proiecte de infrastructură rutieră pentru a vedea care dintre ele ar trebui să aibă prioritate.

Având în vedere că investițiile în infrastructură mare (rutieră, feroviară, aeriană și navală) sunt planificate și corelate strategic cu documentele realizate de Guvernul României și armonizate cu axele de finanțare (europene) disponibile, pilonii de analiză au avut ca sursă de inspirație MasterPlanul General de Transport (2016-2030), respectiv Strategia de Implementare reprezentată de Planul Investițional 2021-2030, dar metodologia a fost adaptată după criterii proprii și cu referire la contextul geopolitic dat.

Luând în calcul faptul că procedura de reducere a deficitului bugetar (la sub 3% în 2031) a fost aprobată de Consiliul UE[1] pe o perioadă de 7 ani (2025-2031) și date fiind proiectele de investiții complexe și energofage, metodologia de prioritizare investițională va ține cont de serie de elemente precum:

Apartenența la coridoarele de transport (Regulamentul TEN-T actualizat în anul 2024) Accesibilitatea la marile orașe Conectivitatea cu autostrăzi și/sau drumuri expres în lucru Utilizarea duală civilă/militară inclusiv adresabilitate transfrontalieră Maturitatea proiectelor (stadiu investiție)

ASPECTE METODOLOGICE

Metodologia analizei a fost una multicriterială, adică s-au pus pe masă mai multe aspecte pentru a stabili ordinea proiectelor. Au fost luate în calcul atât investițiile aflate încă la stadiu de concept, cât și cele deja lansate în licitații sau cu contracte de execuție semnate. În plus, pentru o imagine cât mai realistă, proiectele au fost analizate și pe loturi, acolo unde construcția este împărțită pe segmente.

Propunerea de prioritizare a proiectelor de autostrăzi și drumuri expres se bazează pe câteva criterii esențiale: finalizarea șantierelor deja deschise, crearea unui climat investițional stabil, corelarea cu actualul context geopolitic – inclusiv războiul din Ucraina –, conectarea reședințelor de județ și valorificarea oportunităților de finanțare transfrontaliere.

Pe baza acestor criterii, fiecare proiect a fost evaluat printr-un sistem de punctaj, care reflectă nivelul de maturitate și șansele reale de a fi dus la bun sfârșit.

Se impun o serie de precizări metodologice, respectiv că proiectele au fost preluate exact așa cum apar în Planul Investițional sau în documentele de licitație, iar costurile sunt calculate pe baza contractelor existente sau, acolo unde nu există date certe, pe estimările oficiale.

În plus, lista de priorități nu este definitivă. Ea poate suferi modificări în funcție de deciziile politice și de angajamentele asumate de România privind reducerea deficitului bugetar până în 2031.

METODOLOGIA DE PRIORITIZARE PROIECTE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI EXPRES PE PERIOADA 2025 – 2031

În urma metodologiei, au fost introduse proiectele de drumuri expres și autostrăzi incluse în Planul Investițional 2021-2030 și suprapuse cu coridoarele de transport TEN-T. Pe baza punctajului și a ponderilor aferente, a rezultat un criteriu denumit Maturitate investițională, evaluat atât pe sectoare/loturi de autostradă, cât și la nivel global.

Punctajul global este relevant în eventualitatea în care costurile investiționale se actualizează și permit o promovarea a proiectelor mai rapidă în funcție de conjuncturi. Corelat cu subcriteriul punctajului pe loturi, proiectele investiționale au fost organizate în funcție de gradul de maturitate, rezultând trei (3) clase de prioritizare:

Prioritatea 1 – mare : proiectele cu o pondere de peste 50%;

: proiectele cu o pondere de peste 50%; Prioritatea 2 – medie : proiectele cu un procent cuprins între 20% și 50%;

: proiectele cu un procent cuprins între 20% și 50%; Prioritatea 3 – mică: proiectele cu un procent de maturitate investițională sub 20%.

Această clasificare nu este doar una teoretică, ci reprezintă un instrument de lucru pentru autorități. Ea permite corelarea deciziilor politice cu realitatea din teren, astfel încât fondurile disponibile să fie direcționate cu prioritate către șantierele aflate deja în execuție și către coridoarele esențiale pentru România.

Trebuie evidențiat că unele proiecte au înregistrat deja un progres fizic semnificativ și au consumat mare parte din bugetele anilor anteriori. În aceste cazuri, efortul financiar necesar pentru perioada următoare este mai redus. Totuși, pentru a menține o bază de comparație unitară între proiecte, analiza a utilizat costurile inițiale integrale.

În cazul investițiilor care nu au fost încă lansate, costurile au fost estimate pe baza datelor estimative din Planul Investițional 2021-2030. De asemenea, există proiecte unde informațiile despre progresul fizic sunt incomplete, ceea ce face ca evaluarea să fie una orientativă.

Rezultatele au fost ulterior cartografiate, pentru a fi mai ușor de înțeles și de vizualizat gradul de prioritate al fiecărui proiect.

Concluzia analizei este că, până în 2031, prioritatea (absolută) trebuie să fie finalizarea șantierelor deja începute (Figura nr. 3). În această categorie intră autostrăzile A1, A3, A7, A8 și A9, considerate coloana vertebrală a rețelei naționale de transport.

Restul proiectelor, încadrate la prioritățile 2 și 3, vor trebui implementate treptat, în funcție de resursele financiare disponibile și de capacitatea statului de a le susține.



STRATEGIA DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR PROPUSE

Pentru a finaliza toate proiectele propuse în perioada 2025–2031, România ar avea nevoie de peste 217 miliarde de lei – adică aproximativ 43 de miliarde de euro. Din această sumă:

Prioritatea 1 (mare), care include autostrăzile vitale A1, A3, A7, A8 și A9, ar necesita circa 143 miliarde lei (28,6 miliarde euro);

care include autostrăzile vitale A1, A3, A7, A8 și A9, ar necesita circa 143 miliarde lei (28,6 miliarde euro); Prioritatea 2 (medie) are nevoie de 66 miliarde lei (13,2 miliarde euro);

are nevoie de 66 miliarde lei (13,2 miliarde euro); Prioritatea 3 (mică) ar presupune un efort de 8 miliarde lei (1,6 miliarde euro).

Aceste cifre nu includ însă costurile cu exproprierile și supervizarea lucrărilor, ceea ce înseamnă că nota de plată reală ar putea fi și mai mare.

Bugetul actual pentru investiții rutiere abia depășește 3,2 miliarde de euro pe an (aproximativ 2,6 miliarde alocate autostrăzilor și drumurilor expres), astfel că deficitul este evident. În atare condiții se propun mai multe scenarii de finanțare pentru a evidenția cât de departe suntem de ținta asumată și ce soluții ar putea fi aplicate.

SCENARII DE ANALIZĂ

Cu caracter pur exploratoriu, am considerat utilă realizarea unei analize pe trei scenarii ipotetice.

Menționez faptul că aceste scenarii utilizează datele bugetare actuale și iau în considerare:

un ritm decent de colectare a taxelor din rovigneta (majorată începând cu 1 septembrie 2025),

veniturile din tariful de taxare suplimentară a vehiculelor grele (TollRO), ce urmează a fi introdus din vara anului 2026),

granturile PNRR alocate pentru cele cinci loturi ale Autostrăzii A7, pe sectorul Focșani – județul Iași,

suma solicitată[2] prin programul SAFE[3] de către România, inclusiv procentul de 30%[4] vehiculat în spațiul media pentru susținerea infrastructurii critice și cu utilizare duală civilă-militară.

Scenariul pesimist (buget similar, tarif mărit rovignetă, grant PNRR pe A7)

Bugetul instituțiilor din subordinea Ministerului Transporturilor alocat pentru investiții în autostrăzi și drumuri expres în anul 2025 nu a depășit 13 miliarde de lei, aproximativ 2,6 miliarde de euro. Chiar și cu un tarif crescut la rovignetă și cu o colectare mult îmbunătățită, într-un scenariu prudent, pentru a susține investițiile totale de 217 miliarde de lei din perioada 2025-2030 deficitul de finanțare, la prețurile curente și o piață a muncii constantă, ar fi de aproximativ 116 miliarde de lei. În acest scenariu s-ar finanța, condiționat de respectarea priorităților, aproximativ 70% din investițiile incluse în prioritatea 1 și puțin peste 46% din totalul investițiilor din cele 3 priorități.

Efect: tăieri majore, multe proiecte amânate, fazate.

Scenariu moderat (buget crescut cu 5%, inclusiv TollRO)

Într-un scenariu moderat în care bugetul CNAIR alocat investițiilor crește modest cu 5% și taxarea suplimentară (TollRO) pentru vehicule de marfă poluate, de tonaj greu va fi introdusă de la 1 iulie 2026, estimările ne arată că deficitul de finanțare scade sub 98 miliarde de lei. În acest scenariu, s-ar putea finanța în proporție de 84% investițiile preconizate din prioritatea 1 și toate investițiile (ierarhizate în cele 3 priorități) s-ar finanța în proporție de 55%.

Efect: Tăieri moderate, dar finalizarea celor mai importante șantiere din prioritatea 1 ar fi asigurată.

Scenariul de analiză 3 : buget consolidat (+10%) și îmbunătățit (TollRO+SAFE)

În scenariul cel mai favorabil, condiționat de un buget pentru investiții pentru CNAIR și CNIR crescut cu 10% anualizat, o colectare eficientă a rovignetei și a tarifelor pentru vehicule poluante și grele precum și finanțarea din SAFE (estimată la aproximativ 3 miliarde de euro), deficitul estimat de finanțare s-ar reduce la sub 65 miliarde de lei. Prin acest scenariu s-ar asigura în totalitate investițiile prevăzute în prioritatea 1, rămânând a fi implementate, pe un orizont de timp îndepărtat, post anul 2031, proiectele ierarhizate în prioritățile 2 și 3.

Efect: Respectarea Planului Investițional, cu un decalaj rezonabil pentru proiectele secundare.

Ce soluții există pe termen lung?

Pentru a acoperi deficitul de aproximativ 37 miliarde de lei post perioada 2031 se impun, cu rol de propunere, următoarele soluții:

Majorarea graduală a rovinietei după ce rețeaua de autostrăzi și drumuri expres va fi este una coerentă și extinsă la nivel național Introducerea unei taxe variabile pe baza nivelului de poluare, care să penalizeze vehiculele vechi și cu emisii ridicate – măsură ce ar aduce venituri suplimentare și ar încuraja tranziția verde; Accesarea unor fonduri suplimentare din programele militare europene, cu extinderea eligibilității și pentru proiectele cu rol transfrontalier; Creșterea împrumuturilor externe și emiterea de obligațiuni de stat, pentru a asigura finanțarea necesară până la finalizarea rețelei de transport.

CONCLUZIE

Autostrăzile României nu mai sunt un moft și nici doar un motor al dezvoltării economice. În condițiile tensiunilor din regiune și ale vulnerabilității flancului estic al NATO, ele au devenit o chestiune de securitate națională.

Dacă România nu își finalizează rețeaua de transport într-un mod echilibrat și predictibil, riscul este ca întârzierile și lipsa de coerență să se transforme în adevărate „bombe cu ceas” socio-economice și politice.

Pe scurt, fără autostrăzi, nu există nici siguranță, nici stabilitate.

[1] https://www.reuters.com/markets/europe/eu-approves-romanias-seven-year-deficit-reduction-plan-2025-01-21

[2] https://www.euractiv.com/section/defence/news/safe-where-the-eu27-stands-on-the-commissions-e150-billion-defence-loans

[3] SAFE – SAFE (Security Action for Europe) este un instrument financiar promovat de Uniunea Europeană pentru domeniul apărării și securității blocului comunitar

[4] https://www.rumaniamilitary.ro/cum-arata-lista-safe-deocamdata

Publicitate și alte recomandări video