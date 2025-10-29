Abandonul școlar la Iași: peste 2.000 de elevi au renunțat la școală în ultimii 5 ani. Rata abandonului, mai mare cu 53% la clasele primare din mediul rural

Sunt peste 2.000 de elevi din județul Iași care au abandonat școala în ultimii cinci ani, iar peste 70% dintre aceștia provin din mediul rural, potrivit datelor prezentate în raportul „Starea învățământului preuniversitar ieșean”, publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași. Deși în scădere față de anii anteriori, fenomenul abandonului școlar a fost înregistrat în anul școlar anterior în rândul a 325 de elevi.

Datele raportului privind anul școlar 2024-2025, puse cap la cap cu cele ale raportului cu privire la anul școlar 2023-2024 arată că în ultimii cinci ani, din 2020 până în 2025, în județul Iași au abandonat școala 2.047 de elevi. Aproape trei sferturi dintre aceștia provin din mediul rural. Mai precis, 71,96% dintre cei care au abandonat școala în ultimii 5 ani, respectiv 1.473 de elevi, sunt din mediul rural. Din mediul urban au renunțat la școală 574 de copii în ultimii cinci ani.

Defalcat pe ani școlari, pentru județul Iași, datele arată în felul următor:

Anul școlar 2024-2025 – 325 elevi care au abandonat;

Anul școlar 2023-2024 – 397 elevi care au abandonat;

Anul școlar 2022-2023 – 353 elevi care au abandonat;

Anul școlar 2021-2022 – 560 elevi care au abandonat;

Anul școlar 2020-2021 – 412 elevi care au abandonat.

Prin comparație, în anul școlar anterior (2024-2025) a fost înregistrat cel mai mic număr de elevi care au abandonat școala, conform datelor prezentate de ISJ Iași. Există, însă, o diferență și în ceea ce privește numărul copiilor școlarizați. Conform raportului „Starea învățământului preuniversitar ieșean”, în anul școlar 2023-2024 au fost școlarizați 115.019 antepreșcolari, preșcolari și elevi, în timp ce în anul școlar 2024-2025 au fost școlarizați 114.293 – iar diferența în ceea ce privește rata abandonului școlar poate fi dată și de acest lucru.

Datele prezentate privind fenomenului de abandon școlar, puse la dispoziție de ISJ Iași, au în vedere elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal (clasele IX-X) și profesional (clasele IX-X).

325 de elevi au renunțat la școala în anul școlar 2024-2025

Dintre cei 325 de elevi care au abandonat școala în anul școlar anterior, 263 sunt din mediul rural, iar 62 din mediul urban. Adică 80,92% dintre cei care au renunțat sunt din mediul rural.

Dacă avem în vedere formele de învățământ preuniversitar obligatoriu din România, cei mai mulți elevi renunță în ciclul gimnazial, adică din clasa a V-a până în clasa a VIII-a. Datele prezentate de ISJ Iași arată că doar anul trecut au fost 197 de elevi de gimnaziu care au abandonat (157 din mediul rural și 40 din mediul urban).

Nu puțini sunt cei care renunță încă din clasele primare. Sunt 109 elevi care au fost înregistrați la abandon școlar anul trecut. Dintre aceștia 89 sunt din mediul rural și 20 din mediul urban.

Abandonul școlar în clasele primare, din nou în creștere

Prin comparație cu anii școlari 2023-2024 ș 2022-2023, fenomenul abandonului școlar a crescut în rândul elevilor din clasele primare.

Dacă în urmă cu doi-trei ani erau în jur 76-77 de elevi din clasele 0-IV care renunțau la școală, în anul școlar 2024-2025 s-a ajuns la 109 copii. Dintre aceștia, 89 sunt din mediul rural și 20 din mediul urban.

Astfel, în anul școlar anterior, în cazul mediului rural, abandonul școlar la clasele primare a crescut cu aproximativ 53%. De la 58 de copii din clasele 0-IV care au renunțat în anul școlar 2023-2024 s-a ajuns la 89 de elevi în anul școlar 2024-2025.

Peste 1.400 de elevi din rural au renunțat la școală în ultimii 5 ani

Dacă avem în vedere ultimii 5 ani, apogeul fenomenului de abandon școlar a fost înregistrat în anul școlar 2021-2022, fiind vorba despre 560 de elevi (400 din mediul rural și 160 din mediul urban). Apoi, în următorii trei ani, numărul elevilor a scăzut, ajungând la 353 în anul școlar 2022-2023, la 397 în anul școlar 2023-2024 și la 325 în anul școlar 2024-2025. În anul școlar 2020-2021, au fost 412 elevi care au renunțat.

În fiecare an școlar, însă, numărul elevilor din mediul rural care au abandonat a fost cu multe peste cel al școlarilor din mediul urban. Este vorba despre 1.473 de elevi din mediul urban care au renunțat la școală în ultimii 5 ani.

„Comparând datele, se constată menținerea trendului descendent al numărului de elevi din mediul rural aflați în abandon școlar, de la 400 elevi în anul școlar 2021-2022, la 275 în anul școlar 2022-2023, respectiv 263 în anul școlar 2024-2025, dar cu o ușoară creștere în raport cu anul școlar 2023-2024. În mediul urban se constată o îmbunătățire remarcabilă de la 102 cazuri la 40 la nivel gimnazial. Numărul elevilor din mediul rural care abandonează școala (263) rămâne mai mare decât al celor din mediul urban (62), însă diferența dintre cele două medii a crescut față de anul anterior, fiind apropiată cu cea din anul 2022-2023.”

Cauzele abandonului școlar, prezentate de ISJ Iași, sunt „diferențe socio-economice între mediul urban și mediul rural, un număr mare de elevi aflați în mediul rural (aproximativ 50%), număr mare de elevi care au cel puțin un părinte plecat în străinătate”, fiind subliniată legătura cu „specificul județului Iași”.

De ce nu sunt incluși în statistică și elevii din clasele IX-X? Răspunsul ISJ Iași

Niciun elev de liceu, din clasele IX-X nu pare să fi abandonat școala, în timp ce în învățământul profesional (clasele IX-X) au fost înregistrate 19 cazuri (17 în mediul rural și 2 în mediul urban).

Am solicitat Inspectoratului Școlar Județean Iași o explicație pentru care datele din raport nu fac referire și la elevii din clasele XI-XII pentru niciunul dintre anii școlari din 2020 până în prezent. Potrivit Ramonei Bojoga, inspector școlar pentru limbi moderne, pentru anii școlari 2020-2021, 2022-2023 și 2023-2024 era în vigoare Legea Educației nr. 1/2011, care spunea că învățământul obligatoriu se încheie în clasa a X-a. Asta înseamnă că elevii din clasele XI-XII nu făceau parte din învățământul obligatoriu, deci nu erau monitorizați în mod oficial în indicatorul de „abandon școlar”.

„În prezent clasele XI-XII sunt obligatorii, dar, conform art. 118 din ROFUIP, «elevii din învățământul obligatoriu care au acumulat un număr de absențe nemotivate ce au condus la imposibilitatea finalizării a 2 ani școlari succesivi sunt considerați în situație de abandon școlar»”, a transmis Ramona Bojoga.

Începând cu anul școlar 2024-2025, învățământul obligatoriu a fost extins până la clasa a XII-a, deci abia în raportul ISJ-ului privind anul școlar 2025-2026 vor apărea în „Starea învățământului preuniversitar ieșean” cifrele de abandon pentru clasele XI-XII.

ISJ: „Intervenția în cadrul comunităților școlare vulnerabile este o prioritate”

În urma solicitării unui punct de vedere, Inspectoratul Școlar Județean Iași a transmis că abandonul școlar și intervenția în comunitățile vulnerabile reprezintă o prioritate.

„Aceste date reflectă o situație regăsită la nivelul întregii țări. Așa cum este cunoscut, la nivelul județului Iași, 97 de școli derulează sau au derulat proiectul PNRAS, dedicat în mod special reducerii abandonului școlar. Este, așa cum am prezentat și în alte contexte, cel mai mare număr de astfel de proiecte derulate de un județ din țară. Valoarea totală a contractelor depășește 87 de milioane de lei, sunt 17.553 de beneficiari, dintre care 8.995 beneficiază de suport alimentar. Credem că aceste proiecte, alături de programul «Masă sănătoasă» (48 de unități de învățământ cu 23.304 beneficiari, din care 4.229 preșcolari, 9.730 elevi de la învățământul primar, 7.827 elevi de la învățământul gimnazial, 808 elevi de liceu și 710 elevi de la învățământul profesional) sunt măsurile care au influențat și au generat reducerea absenteismului școlar și a abandonului școlar”, a declarat Ramona Bojoga, inspector școlar pentru limbi moderne.

Aceasta a mai spus că proiectele PNRAS includ activități remediale în școală, dar și programe pentru părinții elevilor din medii vulnerabile, iar proiectele Erasmus din mediul rural promovează incluziunea și motivația elevilor.

„La acestea se adaugă faptul că toate școlile din județ beneficiază de susținerea unui consilier școlar (angajat cu normă întreagă sau pe o fracțiune de normă) care intervine în condițiile identificării unor situații de risc de abandon școlar. Nu în ultimul rând, pot fi menționate investițiile făcute în școli, prin PNRR, prin colaborare cu autoritățile locale, astfel încât școlile au devenit mai atractive, au dotări adecvate, oferă, cele mai multe dintre ele, un mediu sigur, adecvat învățării”, a precizat inspectorul școlar.

