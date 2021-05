ABBA renaște, după 40 de ani. Legendarul grup s-a reunit pentru a lansa 5 melodii noi

Nu mai este o chestiune de dacă, este un lucru sigur, a declarat Björn Ulvaeus într-un interviu. El mai spune că simplul fapt că stau împreună în studio toți patru, după 40 de ani, este copleșitor.

„Benny (Andersson - n.r.) și cu mine am scris niște cântece noi și în această toamnă vom avea muzică nouă de la ABBA. Dar nu am voie să spun nimic mai mult despre asta, îmi pare rău. V-aș fi spus totul, dar nu pot. Tot ce pot să vă spun este că a fost fantastic în studio, pentru că a fost ca și cum ar fi fost ieri. A fost așa ciudat să intrăm în acel studio și să ne uităm toți patru unul la celălalt întrebându-ne „Ce-i asta?”. Totul a năvălit înapoi”, a declarat Björn Ulvaeus într-un interviu pentru The New York Times.

Björn Ulvaeus o găsește interesantă pe Billie Eilish

Björn Ulvaeus este unul dintre cei mai prolifici și mai cunoscuți compozitori ai prezentului. Întrebat ce compozitori tineri a remarcat, el a spus că Billie Eilish este „interesantă” și că le admiră pe Taylor Swift și Rihanna. „Cred că este un întreg pachet - modul în care se dezvoltă și în care iau parte la nașterea unui cântec și la crearea unei entități artistice. Mi se pare foarte interesant”, a spus Ulvaeus.

Întrebat dacă este o coincidență că a menționat numai femei, el a răspus că probabil, în subconștient, alege femei. „Poate pentru că am fost în studio cu două femei nu cu mult timp în urmă”, a adăugat Björn Ulvaeus.

Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad și Bjorn Ulvaeus au scris istorie în muzica pop. Au dominat topurile mondiale timp de opt ani, iar melodiile lor sunt şi acum difuzate în toată lumea. Cei patru s-au întâlnit pentru prima dată în 1972, apoi Bjorn s-a căsătorit cu Agnetha, iar Benny cu Frida. Au ales acronimul ABBA, deşi acelaşi nume era folosit de o firmă de conserve de peşte.

Ultimele melodii ABBA au fost lansate în 1981, înainte ca formația să se destrame. Trupa s-a despărțit în 1983, iar ultima lor reprezentaţie comună a avut loc trei ani mai târziu.

Până acum au existat mai multe reuniuni, dar este pentru prima oară când membrii grupului simt nevoia să lanseze noi cântece într-un studio. În urmă cu trei ani s-a mai vorbit despre posibilitatea de a lansa două cântece noi, dar într-un proiect de televiziune care presupunea reunirea unor avataturi digitale ale membrilor.

