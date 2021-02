Aberație la un serviciu de curierat în Iași: „Coletul are 1 kg, dar arată de 4 kg”

Un tânăr din Iași a avut surpriza neplăcută de a descoperi că 1 kilogram înseamnă de fapt 4 kilograme pentru reprezentanții firmelor de curierat. Deși acesta a folosit cântarul din incinta unității, i s-a spus că dimensiunile cutiei sunt prea mari și conform unui grafic se încadrează în altă categorie, cu preț de patru ori mai mare.

Tânărul a împachetat un cadou într-o cutie simplă de carton cumpărată dintr-un magazin de bricolaj. Coletul nu era foarte voluminos, avea dimensiunile 550x350x340. Cântărea doar 1,4 - 1,5 kilograme. Când a întrebat cât are de plată, ieșeanul a avut un șoc - peste 500 de lei pentru o trimitere în străinătate (UE). A întrebat care sunt tarifele, iar atunci a rămas și mai uimit. I s-a spus că atât costă trimiterea pentru 4 kilograme. Cu speranța că a fost înregistrată greșit greutatea, tânărul a spus că e vorba de doar 1 kilogram, iar reprezentanții firmei i-au explicat că pachetul are dimensiunile unuia de 4 kilograme.

"Am folosit de multe ori serviciile firmelor de curierat și chiar am fost mulțumit, în ciuda recenziilor proaste pe care le tot citesc pe internet. Ajung pachetele repede, nu ai formulare de completat, poți folosi ambalaje diferite, le urmărești ușor traseul. Însă așa ceva eu nu am mai pomenit. Să ți se calculeze tariful în funcție de cum arată, nu de cât cântărește de fapt coletul! Mă întreb dacă funcționează treaba asta și invers, să ai un pachet mic de tot și să pui pietre sau plumb, să spui că pare mai ușor decât e și să plătești mai puțin", a spus nedumerit ieșeanul.

Tânărul a refuzat să trimită prin intermediul acelei firme.

