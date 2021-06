Academia Oamenilor de Ştiinţă din România protestează faţă de iniţiativa legislativă de desfiinţare a instituţiei

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România îşi exprimă surprinderea faţă de iniţiativa legislativă de desfiinţare a acestui for şi protestează împotriva "calomnierii şi discriminării" instituţiei, considerând că "argumentele care fundamentează acest gest politic sunt abuzive şi nu corespund adevărului".

Într-un comunicat transmis joi se menţionează că "iniţiativa de desfiinţare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România exprimă un proiect pur politic, care uzează de argumente străine adevărului şi domeniului cercetării ştiinţifice, întemeiat doar pe judecăţi de "valoare" nule şi neavenite, vehiculate insistent în mediul public, într-un fel de rechizitoriu colectiv, susţinut prin definiţii calomnioase".

Instituţia transmite că face parte din istoria contemporană a ţării, cu o vechime de aproape un secol, fiind înfiinţată la 29 martie 1935 sub numele Academia de Ştiinţe din România de un grup de savanţi români, în frunte cu profesorul doctor Constantin Angelescu, eminent medic, cercetător, dar şi om politic al ţării, ministrul liberal al instrucţiunii publice şi al cultelor.

"Încă de la înfiinţare, ASR a cuprins în rândurile sale mari personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti, creatori de şcoli ştiinţifice, precum şi ale ştiinţei mondiale, între care opt premianţi Nobel (membri de onoare). După căderea regimului comunist, instituţia funcţionează ca Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, prin Legea nr. 31 din 15 ianuarie 2007, în calitate de "continuator şi unic legatar" al Academiei de Ştiinţe din România. Această lege - care consacră o "sinecură a PSD" - a fost iniţiată de d-nul Radu Câmpeanu, preşedintele PNL, a fost aprobată de cele două camere ale Parlamentului în cvasi-unanimitate, având şi avizul scris al preşedintelui Academiei Române, în perioada când prim-ministru era d-nul Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele PNL, şi a fost promulgată de preşedintele Traian Băsescu", mai arată sursa citată.

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România precizează că este, prin Statut şi prin întreaga activitate, o instituţie apolitică, neavând legătură cu niciun partid.

"Opţiunile politice ale unora dintre puţinii membrii AOSR care activează în diverse partide din România, şi nu într-unul singur - un drept garantat prin Constituţie - nu angajează instituţia. Prin urmare, AOSR nu este o "uzină de sinecuri" a unui anumit partid politic, aşa cum calomnios se afirmă în argumentarea politică a iniţiativei de desfiinţare. Domnii Ion Iliescu şi Teodor Meleşcanu nu au fost membri fondatori ai AOSR, nu au participat la nicio manifestare a Academiei noastre şi nu au primit nicio indemnizaţie de membru, nefiind, practic, legaţi de această Academie. Doamna profesor Ecaterina Andronescu este membru al Academiei noastre datorită activităţii sale ştiinţifice de excepţie (peste 300 de lucrări publicate în reviste internaţionale cu factor de impact şi peste 4.900 de citări în baza internaţională Google Academic)", mai transmite AOŞR.

Activitatea ştiinţifică a AOŞR este una complexă, desfăşurată în cadrul Programului anual de cercetare-dezvoltare, menţionează sursa citată.

"Acest Program a cuprins în anul 2019, înainte de suspendarea finanţării instituţiei prin decizie politică, 23 de proiecte, peste 40 de articole cotate ISI sau indexate BDI. Valoarea activităţii ştiinţifice desfăşurate în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este atestată şi de situarea instituţiei pe un onorant loc 9 între instituţiile de cercetare din România în prestigiosul clasament internaţional SCIMAGO - Elsevier (...), prin care sunt evaluate şi ierarhizate din punctul de vedere al performanţei universităţile şi institutele de cercetare ale lumii, şi este în principal bazată pe evaluarea vizibilităţii SCOPUS (...), unde oricine poate constata că AOSR figurează cu peste 11.000 de citări în perioada 2009-2021", arată instituţia.

AOŞR este pe locul 794 în această ierarhie, iar Academia Română pe locul 676. "Suspendarea finanţării de la bugetul de stat prin decizie politică, începând cu anul 2020 şi continuând şi în acest an, reprezintă o lovitură dată instituţiei, care pune în joc însăşi existenţa acesteia. Neconstituţionalitatea acestui demers a fost confirmată şi de Curtea Constituţională a României, care, prin hotărârea sa de astăzi, 24 iunie a.c., a decis că art. 38 al Legii bugetului din acest an, prin care se elimină finanţarea AOSR de la bugetul de stat, este neconstituţional şi trebuie eliminat", se menţionează în comunicat.

AOŞR apreciază că Academia Română nu are niciun amestec în acest demers "nedemn" şi nu are nevoie de patrimoniul acestei instituţii. "Academia Oamenilor de Ştiinţă din România îşi exprimă indignarea şi revolta faţă de modul tendenţios, în esenţă calomnios şi denigrator, în care este abordată instituţia şi protestează cu fermitate împotriva acestui tratament discriminatoriu, construit pe argumente false, care încalcă şi sfidează orice reguli ale corectitudinii politice", mai arată sursa citată. Parlamentarii USR PLUS Cristi Berea şi Cristina-Denisa Neagu au depus miercuri o iniţiativă de desfiinţare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă.