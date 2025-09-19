Accident cu răniți în Centru, pe Anastasie Panu: blocaj total la oră de vârf pe sute de metri
Un grav accident de circulație s-a petrecut în urmă cu câteva momente, în Centrul Iașului, pe strada Anastasie Panu.
Tamponarea a avut loc lângă Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, din zona Palatului Cultuii / Moldova Center. În urma impactului între două autoturisme, un taxi și o mașină cu numere de Iași, au rezultat și răniți, la fața locului sosind și Ambulanța și SMURD.
Traficul este blocat pe mai multe sute de metri. Din primele date, pare a fi vorba de o forțare a culorii semaforului din zona Moldova Center.
