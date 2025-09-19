MICA PUBLICITATE
Local

Accident cu răniți în Centru, pe Anastasie Panu: blocaj total la oră de vârf pe sute de metri

De Redacția
vineri, 19 septembrie 2025, 14:32
1 MIN
Un grav accident de circulație s-a petrecut în urmă cu câteva momente, în Centrul Iașului, pe strada Anastasie Panu.

Tamponarea a avut loc lângă Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, din zona Palatului Cultuii / Moldova Center. În urma impactului între două autoturisme, un taxi și o mașină cu numere de Iași, au rezultat și răniți, la fața locului sosind și Ambulanța și SMURD.

Traficul este blocat pe mai multe sute de metri. Din primele date, pare a fi vorba de o forțare a culorii semaforului din zona Moldova Center.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Etichete: accident rutier, palatul culturii iasi, raniti

