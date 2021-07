Accident cu șase victime, dintre care trei copii, la Tansa. Un adult a murit UPDATE

Un mijloc de transport improvizat s-a răsturnat într-o curbă și a intrat într-un cap de pod.

În urma evenimentului rutier au rezultat 6 victime (3 adulti și 3 copii) din care a rezultat decesul unei persoane adulte.

La locul interventiei s-a deplasat Echipajul de Salvare Aeriană si un echipaj ATPVM.

UPDATE: Polițișrii ne-au transmis un comunicat prin intermediul căruia au relatat cum s-a produs accidentul. ”In data de 12 iulie, in jurul orelor 14:32, prin apel prin numarul unic pentru urgente 112 am fost anuntati despre producerea unui eveniment rutier, de catre un autoutilaj agricol care a acrosat un capat de pod si s-a rasturnat in sant, soldat cu 6 victime dintre care 3 copii, in localitatea Tansa, jud. Iasi. Pentru acordarea asistentei medicale de urgente la locul interventiei a fost alocat un echipaj de salvare aeriana SMURD si o autospeciala de transport personal medical si victime multiple SMURD din cadrul Det. 1 de Pompieri Iasi. Dintre cele 6 victime implicate in evenimentul rutier, la un barbat in varsta de 39 ani a fost constatat decesul, o fetita de aproximativ 3 ani a fost transportata o unitate spitaliceasca de profil din mun. Iasi cu traumatism cranio-cerebral server si pierderea constientei de catre elicopterul SMURD iar celelalte 4 victime (baiat aproximativ 5 ani, fetita de aproximativ 10 ani, femeie de 38 ani si barbat de 58 ani) au fost transportate cu diverse traumatisme cranio-cerebrale si contuzi toraco-abdominale de catre autospeciala de victime multiple la 2 unitati spitalicesti din mun. Iasi”.