Accident cu victime la Iași – Impact între o betonieră, un microbuz și un autoturism – FOTO
Un accident în care au fost implicate trei autovehicule – o betonieră, un microbuz și un autoturism – s-a produs miercuri la prânz în municipiul Iași.
Impactul a avut loc pe strada Aurel Vlaicu, șase persoane fiind implicate în incident. În urma coliziunii a rezultat o victimă conștientă, neîncarcerată. La locul accidentului s-au deplasat echipaje medicale și de la pompieri.
Sursa foto – Radar Iasi
