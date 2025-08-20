MICA PUBLICITATE
Local

Accident cu victime la Iași – Impact între o betonieră, un microbuz și un autoturism – FOTO

De Redacția
miercuri, 20 august 2025, 15:24
1 MIN
Un accident în care au fost implicate trei autovehicule – o betonieră, un microbuz și un autoturism – s-a produs miercuri la prânz în municipiul Iași.

Impactul a avut loc pe strada Aurel Vlaicu, șase persoane fiind implicate în incident. În urma coliziunii a rezultat o victimă conștientă, neîncarcerată. La locul accidentului s-au deplasat echipaje medicale și de la pompieri.

Sursa foto – Radar Iasi

Etichete: accident rutier, aurel vlaicu

