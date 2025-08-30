VIDEO – Accident cu victime la Iaşi: Momentul în care o ambulanță SMURD izbește un motociclist

O autospecială SMURD din judeţul Iaşi care se întorcea fără pacient de la o intervenţie a lovit un moped, pe DJ 248. Conducătorul acestuia virase brusc la stânga, în momentul în care autospeciala intrase în depăşire. Bărbatul de 50 de ani a fost rănit, notează news.ro.

”În timp ce se întorcea de la o solicitare din satul Mânjeşti, comuna Mogoşeşti, judeţul Iaşi, fără pacient (acesta refuzase transportul la spital), autospeciala de prim ajutor (EPA) SMURD a fost implicată într-un eveniment rutier”, anunţă, sâmbătă, ISU Iaşi.

Sursa citată a precizat că, în zona localităţii Santa, pe DJ 248, în timpul efectuării manevrei de depăşire a unui moped, conducătorul acestuia a virat brusc la stânga, fără să se asigure, fiind acroşat de autospecială.

”În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului mopedului, un bărbat de aproximativ 50 de ani. La prima evaluare medicală, paramedicii au constatat că acesta prezenta un traumatism cranio-cerebral cu sângerare”, a precizat sursa citată.

La faţa locului a oprit şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, care a preluat victima.

Cazul este cercetat de către echipajele Poliţiei rutiere.

