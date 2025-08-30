MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

VIDEO – Accident cu victime la Iaşi: Momentul în care o ambulanță SMURD izbește un motociclist

De Redacția
sâmbătă, 30 august 2025, 12:05
1 MIN
VIDEO – Accident cu victime la Iaşi: Momentul în care o ambulanță SMURD izbește un motociclist

O autospecială SMURD din judeţul Iaşi care se întorcea fără pacient de la o intervenţie a lovit un moped, pe DJ 248. Conducătorul acestuia virase brusc la stânga, în momentul în care autospeciala intrase în depăşire. Bărbatul de 50 de ani a fost rănit, notează news.ro.

”În timp ce se întorcea de la o solicitare din satul Mânjeşti, comuna Mogoşeşti, judeţul Iaşi, fără pacient (acesta refuzase transportul la spital), autospeciala de prim ajutor (EPA) SMURD a fost implicată într-un eveniment rutier”, anunţă, sâmbătă, ISU Iaşi.

Sursa citată a precizat că, în zona localităţii Santa, pe DJ 248, în timpul efectuării manevrei de depăşire a unui moped, conducătorul acestuia a virat brusc la stânga, fără să se asigure, fiind acroşat de autospecială.

”În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului mopedului, un bărbat de aproximativ 50 de ani. La prima evaluare medicală, paramedicii au constatat că acesta prezenta un traumatism cranio-cerebral cu sângerare”, a precizat sursa citată.

La faţa locului a oprit şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, care a preluat victima.

Cazul este cercetat de către echipajele Poliţiei rutiere.

Etichete: accident rutier, SMURD

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network